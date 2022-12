Israël/Innovation : des plantes résistantes à la sécheresse et aux insectes grâce à des gènes de la mer Morte

PlantArcBio améliore également la productivité des plantes céréalières en modifiant l’expression des gènes

Utiliser les gènes de la mer Morte pour produire des plantes résistantes à la sécheresse : c’est l'une des techniques développées par PlantArcBio. Cette entreprise israélienne, basée à Givat Hen, près de Tel Aviv, a déjà déposé six brevets pour améliorer les propriétés des plantes, les rendre plus productives ou résistantes aux insectes. Dans certaines palmeraies du pays, les arbres sont atteints d’un mal invisible, qui les tue les uns après les autres. Il s’agit du charançon rouge, un parasite venu d’Inde qui a infesté le Proche-Orient il y a une trentaine d'années, et qui envahit désormais le sud de l’Europe. Pour les sauver, Plantarcbio a développé une solution écologique qui ressemble à la technologie utilisée dans les vaccins anti-Covid.

"Nous utilisons l’ARN pour cibler la larve de l’insecte. Quand elle mange cette ARN, la larve meurt à l'intérieur de l'arbre. C’est écologique car cela ne cible qu’un seul gène de cet insecte, et cela n'a aucune conséquence ni sur les abeilles, ni sur les humains. C'est donc une excellente alternative aux insecticides dangereux qui sont utilisés actuellement", explique Dror Shalitin, fondateur et co-PDG de l'entreprise.

Ce produit, développé en collaboration avec l’entreprise Gadot Agro, devrait être sur le marché d’ici deux ans. PlantArcBio, créée en 2014, vise ainsi à améliorer les propriétés des plantes, en introduisant de nouveaux gènes trouvés dans la nature. "J’ai créé cette entreprise avec un rêve : prendre de nombreux gènes dans la nature, de différentes niches écologiques, et les tester directement dans les plantes, pour améliorer leurs performances. Nous avons alors développé une plateforme qui nous permet de prendre des millions de gènes dans la nature et de les mettre dans les plantes, un par un. Ensuite nous testons les plantes pour voir lesquels les rendent plus résistantes et productives", raconte Dror Shalitin.

PlantArcBio Les excellents résultats de PlantArcBio et Rallis dans la tolérance à la sécheresse et l'augmentation du rendement du maïs : en haut les épis témoins, en bas ceux auxquels on a ajouté des gènes de la mer Morte

L’entreprise a prélevé des échantillons de terre venant de la mer Morte, et en a extrait des millions de gènes, provenant de micro-organismes survivant dans le désert. "Nous avons identifié de nombreuses plantes qui avaient un gène qui les rendaient plus résistantes à la sécheresse. Actuellement, ces gènes sont testés sur des plantes qui ont un rôle très important telles que le maïs ou la fève de soja", dit-il. PlantArcBio améliore également la productivité des plantes céréalières, en modifiant cette fois l’expression des gènes. Selon le fondateur et co-PDG, les plantes traitées produisent deux fois plus d'épis de maïs que les plantes témoin. L'entreprise teste également du colza en plein champ, et obtient une importante augmentation du rendement en diffusant de l'ARN interférent sur la plante.

Pour des questions liées au coût, l'Autorité israélienne de l'innovation a supervisé des tests supplémentaires menés en Inde par Rallis India, une entreprise biotec locale. Celle-ci a mis le gène dans un plant de maïs, puis à fait pousser les graines quasiment sans eau, avec d’autres graines de maïs témoin. Résultat, seuls les plants de maïs de la startup ont survécu. Mais ce n'est pas tout, puisqu'ils ont également donné deux à trois fois plus de grains qu’un maïs normal. Les résultats ont ainsi fait état de 60 % à 250 % d'augmentation du rendement des semences de maïs améliorées, cultivées dans des conditions de sécheresse avec les gènes PlantArcBio. "Nous pensons que ces résultats exceptionnels apporteront une véritable solution à l'insécurité alimentaire mondiale, et au défi du changement climatique", s'est réjouie l'entreprise israélienne en partageant ces réussites. L’entreprise, introduite à la bourse israélienne il y a un peu plus d'un an est évaluée à 11 millions d’euros.