Israël : la grand-mère du soldat défunt Hadar Goldin décède à l'âge de 100 ans

Tsipora Goldin, la grand-mère du soldat de Tsahal Hadar Goldin dont le corps est retenu captif à Gaza par le Hamas depuis 2014, est décédée ce dimanche à 100 ans. Goldin, qui a survécu à la Shoah en Pologne, a immigré en Israël avec sa famille qui a déclaré qu'elle était devenue un élément indispensable dans la lutte pour récupérer le corps d'Hadar tué pendant la guerre à Gaza en 2014.

Tzur Goldin, le frère de Hadar, a déclaré qu '"elle était lucide jusqu'à la fin et a pris part à toutes les luttes de la famille, veillant à ce qu'elle reste soudée dans les moments difficiles".

"Ma grand-mère était profondément liée à Hadar, qui ressentait la même chose pour elle. C'était une femme forte qui a traversé beaucoup de choses dans sa vie. C'est une grande perte", a-t-il déclaré. Le Hamas détient les corps de Hadar et Shaul Oron tués dans les dernières heures de la guerre de 2014, ainsi que deux civils qui seraient retenus vivants.

IDF Spokesman Oron Shaul et Hadar Goldin

Le Premier ministre sortant Yair Lapid a présenté ses condoléances à la famille sur Twitter, déclarant : "Mes condoléances à la famille Goldin pour la perte de leur grand-mère Tsipora, puisse-t-elle reposer en paix".

Hadar Goldin a été tué le vendredi 1er août 2014 à Rafah lorsqu'un terroriste est sorti d'un tunnel dans le sud de la bande de Gaza et a fait exploser un engin qu'il portait, tuant un autre officier et un soldat de la brigade Givati. – Le major Benaya Sarel et le sergent d'état-major Liel Gidoni.