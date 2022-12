Israël : Le rabbin Haïm Druckman, chef spirituel des sionistes religieux, décède à l'âge de 90 ans

Il laisse derrière lui une épouse de 65 ans, neuf enfants et des centaines de petits-enfants et arrière-petits-enfants

Le rabbin Haïm Druckman, leader religieux sioniste, est décédé à l'âge de 90 ans des suites d'un combat de plusieurs semaines contre le coronavirus, ont rapporté les médias israéliens. Lauréat du prix Israël, Haïm Druckman a été pendant des décennies un acteur important de la politique israélienne, en tant que membre de la Knesset, vice-ministre et, plus récemment, chef spirituel des partis sionistes religieux.

Il a également occupé des postes religieux influents, en tant que doyen de la Yeshiva Or Etzion, chef du réseau de tous les séminaires affiliés au mouvement sioniste religieux Bnei Akiva, et président de l'union des yeshivas Hesder, des séminaires pour les hommes qui combinent service militaire et étude religieuse.

Olivier Fitoussi/Flash90

Druckman a contracté le Covid-19 au début du mois, pour la seconde fois. Il a d'abord été traité par une équipe de médecins à son domicile dans la communauté de Mercaz Shapira, dans le centre d'Israël, mais a été transféré à l'hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem après que son état se soit détérioré. Il laisse derrière lui une épouse de 65 ans, neuf enfants et des centaines de petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le nouveau Premier ministre Benjamin Netanyahou a exprimé sa tristesse à la suite de la perte du rabbin. "Une grande lumière d'amour pour Israël s'est éteinte aujourd'hui", a-t-il déclaré. "En tant que personne ayant personnellement connu les horreurs de la Shoah dans son enfance, le rabbin Druckman s'est consacré à la construction de la nation lorsqu'il a immigré en Israël... Sa grande activité en tant que membre de la Knesset reflète le fait qu'il était non seulement un représentant du secteur qu'il représentait, mais aussi un messager loyal du grand public dans la société israélienne.

"Je pleure le décès du rabbin Haïm Druckman. Il était un émissaire public et un chef spirituel qui a dirigé avec la vision et l'action certaines des entreprises les plus importantes de la Torah, du sionisme et du réveil de notre génération", a tweeté le président Isaac Herzog.

"Le peuple juif perd un des géants spirituels de sa génération, un juste, un éducateur, un homme qui a consacré sa vie à la Torah, au peuple juif et à la terre d'Israël", a affirmé Betsalel Smotrich dans un communiqué.

Né en 1932 en Pologne, il échappe à la déportation pendant la Seconde guerre mondiale et immigre en 1944 en Palestine sous mandat britannique. Elève du rabbin Tzvi Yehouda Kook, le dirigeant spirituel du Gush emounim (bloc de la foi), le mouvement qui a fondé les implantations en Cisjordanie, il est considéré comme l'un de ses successeurs depuis les années 1990.

Entré en politique en 1977 au sein du Parti national religieux (PNR), allié du Likoud de Menahem Begin, il avait siégé à la Knesset (Parlement) pendant 14 ans. Responsable des conversions au judaïsme au sein du bureau du Premier ministre à la fin des années 1990, il prônait une politique plus libérale que celle imposée par le rabbinat israélien, dirigé par des ultra-orthodoxes. En 1993, il avait été blessé par des tirs d'un terroriste palestinien sur sa voiture, une attaque dans laquelle son chauffeur avait trouvé la mort. Il avait reçu le prestigieux Prix d'Israël en 2012 pour sa contribution à la société.