Israël : deux adolescents tués et 21 personnes blessées dans deux accidents de la route

348 personnes ont été tuées dans 315 accidents de la circulation depuis le début de l'année, soit près d'un mort par jour

Deux personnes ont été tuées et 21 personnes blessées – dont quatre grièvement – ​​dans deux accidents de voiture distincts tôt lundi matin, sur et à côté de l'autoroute Route 6. Lors du premier accident, une voiture transportant six personnes a heurté une glissière de sécurité sur l'autoroute nord-sud, à l'est de Hadera.

Deux adolescents âgés de 13 et 16 ans ont été tués. Le conducteur de la voiture, âgé de 38 ans, a été légèrement blessé, tout comme deux autres adolescents âgés de 13 et 16 ans et un garçon de 8 ans. Les médecins ont transporté les blessés à l'hôpital Hillel Yaffe de Hadera pour y être soignés. La police pense que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule pour des raisons inconnues.

Magen David Adom La scène d'un accident de voiture mortel sur la Route 6 dans lequel deux adolescents ont été tués, le 26 décembre 2022

Lors du deuxième accident, une collision frontale a eu lieu entre deux camionnettes transportant des passagers sur l'échangeur Eyal qui traverse la route 6 près de Kfar Saba, à environ 25 kilomètres au sud du premier incident. 17 personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, six modérément et sept légèrement. La cause de cet accident demeure floue. Les deux accidents ont entraîné la fermeture de tronçons de l'autoroute.

Samedi, une jeune femme d'une vingtaine d'années a été tuée dans un accident avec un autre véhicule sur la route 90 près de la ville de Kiryat Shmona, dans le nord du pays. Selon les dernières données de l'Autorité nationale de la sécurité routière publiées dimanche, 348 personnes ont été tuées dans 315 accidents de la circulation depuis le début de l'année, soit près d'un mort par jour.