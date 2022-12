Les forces israéliennes déjouent un attentat majeur à l'explosif

La cellule agissait sous les ordres d'organisations basées à Gaza

Les forces israéliennes ont démantelé une cellule terroriste et déjoué une attaque à l'engin explosif planifiée par des organisations basées dans la bande de Gaza. Une charge prête à l'emploi a été saisie par les forces israéliennes, a annoncé ce lundi le Shin Bet dans un communiqué.

Shin Bet Membres d'une cellule terroriste opérant depuis la bande de Gaza démantelée par le Shin Bet

L'opération qui a eu lieu à la mi-décembre, au terme d'investigations qui ont duré plusieurs semaines, a permis d'appréhender plusieurs terroristes en Cisjordanie agissant sous les ordres des organisations "Comités de résistance" et "Shahadaa Al-Aqsa" qui planifiaient des attentats à la bombe et des attentats-suicides en territoire israélien.

L'opération s'est concentrée sur un certain nombre de terroristes connus de la bande de Gaza dirigés par Ahmad Fathi Omar Hajjaj, un habitant de Jabaliya, connu pour être un expert dans la production d'explosifs. Les nombreuses informations collectées au cours de l'opération ont conduit à la divulgation de l'identité d'autres cerveaux terroristes basés dans le territoire palestinien aux mains du Hamas.

"Cette opération s'inscrit dans la lutte de longue haleine que le Shin Bet mène contre le terrorisme aux côtés de l'armée et de la police israéliennes. L'État d'Israël prend très au sérieux l'activité terroriste dirigée de la bande de Gaza vers la Cisjordanie et Israël et s'efforce de contrecarrer les menaces. Il considère le Hamas comme responsable de toutes les activités terroristes menées dans la bande de Gaza", indiqué le communiqué.