"De toute évidence, les négociations de coalition ont été mal gérées"

Le Premier ministre israélien désigné Benjamin Netanyahou présentera son gouvernement et demandera la confiance du Parlement jeudi, a indiqué la Knesset dans un communiqué publié ce lundi. La prestation de serment du nouveau gouvernement devrait avoir lieu le même jour, dans la soirée.

Alors que le chef du Likoud s'était engagé au lendemain des élections à former un gouvernement rapidement, les négociation de coalition ont finalement traîné en longueur, amenant Benjamin Netanyahou à demander une prolongation au président Herzog afin de constituer celui-ci. Ce report accordé, le Premier ministre désigné a pu annoncer mercredi dernier qu'il était parvenu à ses fins.

Les difficiles pourparlers ont poussé Benjamin Netanyahou à faire de très nombreuses concessions envers ses nouveaux partenaires politiques issus des partis religieux et de l'extrême droite. Outre les portefeuilles ministériels de premier plan accordés aux partis Force juive d'Itamar Ben-Gvir, Sionisme religieux de Betsalel Smotrich, Shas d'Aryeh Deri et Judaïsme unifié de la Torah, ces différentes formations sont parvenues à ajouter de nombreuses clauses aux accords destinées à servir l'agenda politique de chacune. A tel point que les membres du Likoud ont exprimé leur mécontentement à de nombreuses reprises, accusant leur chef de s'être montré trop généreux avec les partis de la coalition.

Tandis que certaines clauses des accords de coalition font déjà bondir l'opposition - notamment celles concernant la légalisation des avant-postes de Cisjordanie ou celle portant sur un projet de loi dépénalisant le fait pour un entrepreneur de refuser de servir un client "pour convictions religieuses" - de nombreux analystes invitent à prendre les termes de ces accords avec des pincettes.

"Nous sommes face à une course assez irresponsable aux réformes. C'est la confusion la plus totale, avec une cacophonie entre l'annonce de clauses controversées et Benjamin Netanyahou qui s'empresse de dire qu'elles ne seront pas appliquées", commente Philippe Vellila, analyste de la politique et de la société israéliennes sur i24NEWS. "De toute évidence, ces négociations ont été mal gérées. Le chef du Likoud a trop cédé à ses partenaires, certainement en espérant que ceux-ci soutiendront une prochaine loi visant à mettre un terme à ses procès. Cela dit, Benjamin Netanyahou a fait beaucoup de promesses tout en sachant pertinemment qu'en général, les accords de coalition ne sont appliqués qu'en partie", souligne-t-il.