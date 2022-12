Israël : Yaïr Lapid dénonce le nouveau "gouvernement de la folie"

"Les politiques mises en avant par les membres du prochain gouvernement constituent un pillage des valeurs démocratiques"

Le Premier ministre sortant Yaïr Lapid a déclaré lundi que les politiques mises en avant par les membres du prochain gouvernement constituent un "pillage des valeurs démocratiques". "Si quelqu'un pense que cela va s'arrêter avec la formation du gouvernement, il se trompe complètement", a estimé Lapid au début de la réunion de la faction de son parti Yesh Atid à la Knesset.

Lapid a dénoncé une demande de la coalition présentée dimanche par les députés du sionisme religieux, qui permettrait aux propriétaires d'entreprises et même aux médecins de refuser un service s'il interfère avec leurs sensibilités religieuses, même si Netanyahou a dû préciser à deux reprises qu'il ne soutenait pas la requête.

"Ils ne vont pas soudainement tomber amoureux de la démocratie"

"Cela ne s'arrête jamais. Il n'y a jamais eu - où que ce soit dans le monde, à n'importe quel moment de l'histoire - d'extrémisme religieux et nationaliste qui, un jour et de sa propre initiative, dit 'c'est bon, ça suffit pour moi, je m'arrête'", a ajouté Lapid. "Cette attaque ne s'arrêtera pas d'elle-même. Ils ne vont pas soudainement tomber amoureux de la démocratie. Ils ne verront pas la lumière et n'arriveront pas à la conclusion qu'ils croient aux valeurs libérales de la Déclaration d'indépendance d'Israël", a-t-il poursuivi. "Ce n'est pas un gouvernement de 'plein droit', c'est un gouvernement de la folie", a-t-il ajouté.

Jeudi dernier, Lapid avait exprimé sa "profonde préoccupation" pour l'avenir de la société israélienne lors d'une allocution prononcée au siège de son parti Yesh Atid à Tel-Aviv.

Le Premier ministre israélien désigné Benjamin Netanyahou présentera son gouvernement et demandera la confiance du Parlement jeudi, a indiqué la Knesset dans un communiqué publié ce lundi.