Israël : l'ambassadrice de Victoria's Secret est une actrice transgenre

Bell Agam est connue pour avoir joué dans Mom and Dads (2012), The Station (2019) et Atlantica (2015)

La marque de lingerie américaine Victoria's secret a annoncé, lundi, que l'une des ambassadrices de la marque en Israël sera une actrice et militante transgenre, Bell Agam. "Je suis heureuse de savoir que Victoria's Secret et moi allons coopérer pendant cette période pour célébrer la liberté de genres et d'orientation sexuelle", a déclaré Bell Agam après l'annonce. "Certains parmi nous ont des opinions erronées sur ma communauté et pensent pouvoir nous effrayer avec leurs notions primitives, mais ni moi, ni ma communauté ne craignons aucun d'entre eux. Nous sommes là pour rester." Les commentaires d'Agam sont intervenus un jour après que des déclarations anti-LGBTQ aient été faites par certains membres religieux de la coalition émergente du Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou.

https://twitter.com/i/web/status/1358846041936842754 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Bell Agam est connue pour avoir joué dans Mom and Dads (2012), The Station (2019) et Atlantica (2015). Par ailleurs, Victoria's Secret a lancé son site internet officiel en hébreu via la marque israélienne Delta. La société a également annoncé qu'elle reportait l'ouverture de ses boutiques en Israël à septembre 2023. L'investissement de Delta dans la marque au cours des 5 premières années est estimé à environ 70 millions de shekels (19,4 millions d'euros). "Entre 2023 et 2025, nous prévoyons d'ouvrir 10 succursales Victoria's Secret en Israël", a déclaré Anat Bogner, PDG de Delta Israël.