Israël : des ex-officiers de l'armée demandent à des juristes d'empêcher le nouveau gouvernement de "raser la démocratie"

"Ce que nous avons tous en commun aujourd'hui, c'est la crainte que l'État démocratique d'Israël soit en danger"

Plus de 1 000 anciens officiers supérieurs de l'armée de l'air israélienne ont averti, dans une lettre adressée aux plus grands juristes du pays, que le nouveau gouvernement de droite et religieux de Benjamin Netanyahou allait "détruire" le pays démocratique pour lequel ils s'étaient battus.

"Nous étions tous prêts à sacrifier nos vies pour le pays tout au long de nos années en tant que pilotes de combat. Même après avoir servi dans l'armée de l'air, nous avons continué à participer à la construction de l'État au mieux de nos capacités", ont écrit les 1 197 officiers dans la lettre adressée à la présidente de la Cour suprême, Esther Hayut, au procureur général Gali Baharav-Miara, au conseiller juridique de la Knesset, Sagit Afik, et à d'autres hauts responsables du système judiciaire israélien.

"Nous venons de tous les niveaux de la société et de tout l'échiquier politique... mais ce que nous avons tous en commun aujourd'hui, c'est la crainte que l'État démocratique d'Israël soit en danger", affirment-ils. "Vous êtes la dernière ligne de défense et il est entre vos mains d'arrêter le processus de destruction de la démocratie", ont poursuivi les anciens responsables de l'armée de l'air aux responsables juridiques.

"L'État d'Israël, qui a été établi en tant qu'État juif et démocratique, ne pourra pas exister comme le déclare la Déclaration d'indépendance, s'il renonce à son identité de démocratie libérale", ont-ils ajouté.

Parmi les signataires figurent l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne Dan Halutz, les anciens chefs de l'armée de l'air Avihu Ben-Nun et Eitan Ben Eliyahu, ainsi qu'Amos Yadlin, qui a été chef du renseignement militaire.

Flash90 L'ancien chef d'état-major de Tsahal, Dan Halutz, s'exprime lors d'une conférence

Les membres du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou ont promis d'adopter des réformes juridiques de grande envergure, y compris une législation qui permettrait à la Knesset de passer outre les décisions de la Haute Cour ou encore des réformes dont certaines concernent l'armée.