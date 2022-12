Le forfait netflix israélien est le 2e plus cher au monde avec le moins de contenu

Les pays avec les prix le plus bas pour un forfait de base sont le Pakistan, l'Inde, la Turquie et l'Argentine

Selon les données publiées lundi sur le contenu fourni par le géant du streaming Netflix en Israël, le forfait standard proposé dans le pays est le deuxième plus cher au monde avec le moins d'offres à visionner. Il comprend notamment 5 000 films et séries pour près de 33 shekels par mois (8 euros).

Les données montrent également que les pays leaders en termes de quantité de contenu sont : la Slovaquie, la Bulgarie, la Lituanie et l'Estonie

Le mois dernier, de nombreux israéliens ont résilié leur abonnement Netflix après que la plateforme ait sorti Fahra, un film qui montre l'armée israélienne exécutant une famille palestinienne. Le film controversé de la réalisatrice jordanienne Doreen J. Salam, porte sur la Nakba (catastrophe en arabe, désigne la création de l'État d'Israël pour les Palestiniens) et présente notamment une scène choquante de 15 minutes, au cours de laquelle des soldats de Tsahal massacrent une famille de réfugiés palestiniens dont un bébé de 1 an.