Israël : 380 plaintes pour incidents racistes et discriminatoires en 2022

Le phénomène du racisme en Israël est assez répandu

Selon les données de l'unité gouvernementale de lutte contre le racisme en Israël, depuis le début de cette année jusqu'en novembre, 380 plaintes ont été déposées pour des incidents dirigés contre des personnes d'origine arabe, éthiopienne ou de l'ex-Union soviétique. Une grande partie des plaintes concerne la discrimination dans la prestation de services publics ou dans les services de santé.

L'avocate Reli Avisher-Reva, experte en droit pénal et présidente de la commission des affaires pénales du district central de l'association du barreau, a expliqué que "la loi anti-discrimination, promulguée en 2000, vise à promouvoir l'égalité et à prévenir la discrimination dans le cadre de la loi". Se référant aux propos de la députée Orit Struck, selon lesquels l'amendement permettra aux médecins de ne pas fournir de traitement qui contredit leurs croyances, Avishar-Rava a déclaré : "ces choses sapent les valeurs fondamentales de l'État et constituent une pente glissante. Il y a quelques années, un article de la loi a été modifié, qui a établi une interdiction de discrimination fondée sur le lieu de résidence, y compris la région de Cisjordanie."

Selon l'avocat Gil Gan-Moor de l'Association des droits civils, "les données indiquent une diminution pour la deuxième année consécutive du nombre de signalements à l'unité." En 2020, l'unité a reçu des plaintes concernant 506 incidents, en 2021 le nombre est tombé à 458 et cette année à 380. Cependant, les faits rapportés à l'unité ne sont que la pointe de l'iceberg.

Le phénomène du racisme en Israël est assez répandu et ces jours-ci, une grande inquiétude a gagné l'opinion quant aux mesures apparemment prises par le nouveau gouvernement et l'inclusion "d'éléments ouvertement racistes dans la coalition".

La députée Orit Struck, a déclenché dimanche une tempête médiatique après avoir déclaré qu’un médecin pouvait refuser de traiter un patient si celui-ci demandait un traitement qui allait à l’encontre de ses convictions religieuses. L’opposition a dénoncé ce qu’elle considère comme la volonté du futur gouvernement, de discriminer les membres de la communauté LGBT.