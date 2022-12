Israël : Arié Déri assuré d'être ministre malgré ses condamnations

Le Premier ministre israélien désigné Benjamin Netanyahou présentera son gouvernement jeudi

La loi "Déri-Smotrich" a été adoptée à 63 votes contre 55 tôt ce mardi matin en Israël. L'intention de la "loi Deri "est de permettre au président du Shas, Arié Déri, d'être nommé ministre, la loi israélienne actuelle n'autorisant pas les personnes condamnées à des peines de prison de rejoindre le gouvernement. La "loi Déri" prévoit donc un amendement à cette loi, selon lequel si quelqu'un écope d'une peine avec sursis mais ne fait pas de prison, ce qui était le cas pour Déri, il peut toujours devenir ministre.

i24NEWS Le ministre israélien de l'Intérieur, Arié Dery, invité du Grand Live le 2 avril 2019, sur i24NEWS

La coalition entrante a ainsi adopté sa deuxième loi, modifiant la Loi fondamentale quasi-constitutionnelle, afin de faciliter la nomination de deux chefs de parti aux postes de ministres. Betsalel Smotrich, du parti Sionisme religieux, et Arié Déri, du parti Shas, feront valoir cette loi avant de prêter serment jeudi.

Demandé par le chef du parti Force juive Itamar Ben Gvir, un troisième projet de loi est destiné à étendre l'autorité politique sur la direction et la politique de la police israélienne, et devrait être soumis aux votes finaux dès mardi après-midi. Le texte permettra à Betsalel Smotrich d'être nommé ministre indépendant au sein du ministère de la Défense, responsable de la supervision des constructions israéliennes et palestiniennes dans la zone C de Cisjordanie, zone sous contrôle civil et militaire israélien, où vivent près de 500 000 Israéliens et plus de 300 000 Palestiniens.

Le Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou présentera son gouvernement et demandera la confiance du Parlement jeudi, a indiqué la Knesset dans un communiqué. La prestation de serment du nouveau gouvernement devrait avoir lieu le même jour, dans la soirée.