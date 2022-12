Le bassin de Siloé, l'un des sites les plus importants de Jérusalem bientôt accessible au public

Le bassin de Siloé a été rénové et agrandi il y a environ 2 000 ans

En raison de son importance considérable, le bassin de Siloé, l'un des sites les plus importants de Jérusalem, est depuis plus de 150 ans le point de mire des archéologues et des chercheurs du monde entier, qui cherchent à le mettre au jour. Pour la première fois dans l'histoire moderne, le bassin de Siloé sera entièrement fouillé et ouvert au public.

Le bassin de Siloé a été construit pour la première fois il y a environ 2 700 ans, en tant que partie du système d'approvisionnement en eau de Jérusalem, au 8e siècle avant J.-C., sous le règne du roi Ézéchias. Il servait de réservoir pour les eaux de la source du Gihon, qui étaient détournées par un tunnel d'eau souterrain, et était donc déjà considéré comme l'un des endroits les plus importants de Jérusalem à l'époque du Premier Temple. En raison de son emplacement, le bassin de Siloé a été rénové et agrandi il y a environ 2 000 ans, à la fin de la période du Second Temple. A cette époque, il était utilisé comme bain rituel ("mikveh") par des millions de pèlerins avant de traverser la Cité de David pour se rendre au Temple.

Au fil des ans, de nombreuses traditions ont été associées au bassin de Siloé et, depuis la fin du XIXe siècle, il fait l'objet d'expéditions du monde entier : dans les années 1890, un groupe d'archéologues britannico-américains dirigé par Frederick Jones Bliss et Archibald Campbell Dickey a découvert certaines des marches qui mènent au bassin et dans les années 1960, l'archéologue britannique Kathleen Kenyon a fouillé le site.

En 2004, lors de travaux d'infrastructure réalisés par la compagnie des eaux Hagihon, certaines des marches du bassin ont été mises à nu. Selon les estimations, le bassin de Siloé est passé par de multiples étapes de développement. Pour la première fois dans l'histoire moderne, les fouilles permettront l'exposition complète du bassin. Dans un premier temps, les visiteurs pourront observer les fouilles archéologiques et, dans les mois à venir, le bassin de Siloé sera ouvert aux touristes, dans le cadre d'un parcours qui commencera au point le plus au sud de la Cité de David et culminera aux pieds du Mur occidental.

Le maire de Jérusalem, Moshe Lion, a salué le début du projet. "Le bassin de Siloé, dans le parc national de la Cité de David à Jérusalem, est un site d'importance historique, nationale et internationale. Après de nombreuses années d'attente, nous serons bientôt en mesure de découvrir ce site important et de le rendre accessible aux millions de visiteurs qui se rendent à Jérusalem chaque année."