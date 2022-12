Israël : l'accord du Likoud revient sur le plan de suppression progressive des réseaux 2G et 3G

L'idée, selon le ministère des communications, était de libérer les rares fréquences cellulaires en faveur de technologies plus avancées

L'accord de coalition entre le Likoud, le nouveau parti au pouvoir, et le parti Judaïsme unifié de la Torah comprendrait une clause qui permettrait à Israël de revenir sur son plan d'élimination progressive des réseaux cellulaires 2G et 3G, afin de protéger la disponibilité des lignes téléphoniques dites "casher" qui fonctionnent avec ces anciens systèmes de connectivité. De nombreux membres des communautés ultra-orthodoxes utilisent des téléphones casher - dépourvus d'internet, de textos et de la plupart des autres applications - sur les conseils des rabbins, afin de les protéger "des vices supposés de la technologie moderne."

Comme ces appareils sont aussi généralement plus anciens, ils permettent de fonctionner avec des technologies en voie d'obsolescence. Conformément au plan annoncé l'année dernière pour mettre fin aux réseaux 2G et 3G, Israël avait commencé à interdire l'importation commerciale d'appareils mobiles fonctionnant avec ces anciennes technologies, à partir de janvier.

Le mois prochain, selon le plan, les opérateurs de réseaux cellulaires devaient cesser de connecter de nouveaux appareils mobiles aux réseaux 2G et 3G, mais devaient fournir des services aux clients déjà propriétaires de ces téléphones jusqu'à la fin de 2025, date à laquelle un arrêt total de ces réseaux est prévu.

L'idée, selon le ministère des communications, était de libérer les rares fréquences cellulaires en faveur de technologies plus avancées basées sur les réseaux 5G, présentés comme promettant un saut exponentiel dans la quantité et la vitesse de livraison des données sans fil et une étape pour débloquer de nouvelles opportunités pour l'économie israélienne. "La fermeture des anciens réseaux libérera des fréquences et permettra un saut technologique, améliorant la qualité des services cellulaires et promouvant l'industrie et l'économie israéliennes", avait déclaré le directeur général du ministère des communications.