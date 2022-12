Israël : le terroriste qui a perpétré l'attentat de Jérusalem le mois dernier arrêté

"Israël mettra la main sur tout terroriste qui nuit à ses citoyens"

Le Premier ministre israélien sortant Yair Lapid a félicité les forces de sécurité pour avoir capturé le terroriste qui a perpétré le double attentat à la bombe à Jérusalem le mois dernier, qui a fait deux morts et plusieurs blessés. Le terroriste qui a perpétré l'attaque est Islam Paroh, 26 ans, du quartier de Kfar Akeb à Jérusalem-Est. Paroh est un résident d'Israël qui a terminé des études d'ingénierie mécanique dans une institution universitaire israélienne. Jusqu'à récemment, il travaillait dans une usine à Mishor Adumim et l'enquête montre qu'il a agi seul et qu'il a très soigneusement planifié l'attaque.

"Suite aux efforts du renseignement et une enquête approfondie, les forces de sécurité ont mis la main sur le terroriste qui a perpétré les attentats à la bombe à Jérusalem. J'ai suivi de près l'enquête complexe et j'ai été mis au courant de ses détails. Je félicite le Shin Bet, la police , Tsahal et toutes les forces de sécurité pour l'enquête qui a conduit à la capture du terroriste. Comme nous l'avions promis - nous y sommes arrivés. Israël mettra la main sur tout terroriste qui nuit à ses citoyens", a affirmé Yaïr Lapid.

"La lutte contre le terrorisme continue tout le temps. Au cours de l'enquête, un autre suspect a été arrêté. Il n'est pas impliqué dans cette attaque mais prévoyait d'en commettre une autre dans la capitale. Nous avons ainsi sauvé la vie de citoyens israéliens. Nous continuerons à lutter contre le terrorisme et à traduire en justice les terroristes et leurs commanditaires. L'État d'Israël fera tout ce qui est en son pouvoir pour apporter la sécurité à ses citoyens", a-t-il poursuivi.

Police israélienne Armes du terroriste retrouvées, Israël

"J'adresse mes condoléances, en mon nom et au nom du gouvernement israélien, aux familles des personnes assassinées dans l'attaque - la famille d"Aryeh Shechopek et la famille de Tedsa Tashume Ben Ma'ada, qu'ils reposent en paix".

Le 23 novembre dernier, une explosion a eu lieu près d'un arrêt de bus sur la rue Shaarei Yerushalaim à l'entrée de Jérusalem, peu après 7h locale à un moment où les bus sont très fréquentés. Peu de temps après une seconde explosion a eu lieu à un aure endroit de la capitale. Un des blessés, Aryeh Shechopek, 16 ans, du quartier de Har Nof à Jérusalem, est décédé rapidement des suites de ses blessures au centre médical Shaare Tsedek. Il se rendait à sa yeshiva à Beit Yair lorsque la première bombe a explosé.

Trois jours plus tard, Tedsa Tashume Ben Ma'ada, un Israélien de 50 ans, grièvement blessé a succombé à ses blessures au centre médical Shaare Zedek.