Les médecins israéliens et les entreprises s'opposent "aux remarques anti-LGBTQ" d'Orit Struck

Netanyahou a réprimandé Struck pour ses remarques, affirmant que les droits des LGBTQ ne seraient pas restreints

Le plus grand centre médical d'Israël et du personnel hospitalier de tout le pays se sont élevés contre les remarques d'alliés de Benjamin Netanyahou appelant à une loi autorisant la discrimination à l'encontre des personnes LGBTQ dans les hôpitaux et les entreprises. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une réaction plus large aux remarques formulées cette semaine par des politiciens du parti sionisme religieux appelant à une discrimination légale contre les personnes LGBTQ. Le nouveau gouvernement de Netanyahou - le plus religieux de l'histoire d'Israël - doit prêter serment jeudi.

En début de semaine, la député du parti sionisme religieux, Orit Struck a affirmé que son parti cherche à modifier la loi anti-discrimination du pays, notamment en autorisant les prestataires de soins de santé religieux à refuser de traiter les patients LGBTQ "tant qu'il y a suffisamment d'autres médecins pour fournir des soins." Lundi, le centre médical Sheba a publié sur Instagram une vidéo de travailleurs de la santé de tout le pays affirmant "nous traitons tout le monde." Des déclarations similaires ont été faites par des médecins et des administrateurs du centre médical Rambam à Haïfa et de l'hôpital Barzilai à Ashkelon

Netanyahou a ensuite réprimandé Struck pour ses remarques, affirmant que les droits des LGBTQ ne seraient pas restreints sous le nouveau gouvernement. Yated Neeman, un journal affilié à l'un des partis ultra-orthodoxes de la coalition de Netanyahu, a publié un éditorial contre les politiciens du sionisme religieux, affirmant qu'ils "diffament le judaïsme dans le monde entier" et présentant le futur gouvernement comme "un gouvernement qui persécute les Arabes, les minorités et discrimine les gens sur la base de la religion et plus encore".

Plusieurs entreprises israéliennes ont déclaré qu'elles ne travailleraient pas avec des entreprises qui discriminent leurs clients pour des raisons religieuses.

Bank Discount, la troisième plus grande banque d'Israël, a déclaré que son conseil d'administration avait décidé qu'elle "n'accorderait pas de crédit à des entreprises ou des organismes qui discriminent leurs clients sur la base de la religion, de la race, du sexe ou de l'orientation sexuelle." Wiz, une société israélienne de cybersécurité, s'est dite "gravement préoccupée" par les remarques des politiciens du sionisme religieux et a déclaré qu'elle demanderait aux entreprises qui font appel à ses services de s'engager à ne pas pratiquer de discrimination à l'encontre de ses clients.