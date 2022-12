Israël : 78 juges à la retraite signent une lettre avertissant que le nouveau gouvernement met la "démocratie en danger"

"Nous demandons d'arrêter toute démarche susceptible de porter atteinte à l'État de droit, aux fondements de notre régime démocratique"

Un groupe de juges à la retraite a signé une lettre avertissant que les mesures prévues par le nouveau gouvernement mettent en danger la démocratie israélienne, a rapporté mardi le radiodiffuseur public Kan.

La lettre, signée par 78 anciens juges, affirme que la législation prévue érode les droits des citoyens et supprime les freins et contrepoids au pouvoir gouvernemental. "La mise en œuvre de ces mesures qui violent nos valeurs pourrait changer fondamentalement l'image morale de l'État d'Israël et lui porter préjudice non seulement sur le plan interne, mais aussi aux yeux du monde, des institutions internationales et des communautés juives de la diaspora", indique la missive.

"Nous demandons à la Knesset, au nouveau gouvernement et à la population d'Israël d'arrêter toute démarche susceptible de porter atteinte à l'État de droit, aux fondements de notre régime démocratique, et de continuer à respecter les valeurs humaines et démocratiques sur lesquelles reposent la Déclaration d'indépendance et nos lois fondamentales". Parmi les signataires figure l'ancienne juge de la Cour suprême, Ayala Procaccia.

Lundi, plus de 1 000 anciens officiers supérieurs de l'armée de l'air israélienne ont averti, dans une lettre adressée aux plus grands juristes du pays, que le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou - le plus à droite et le plus religieux de l'histoire du pays - allait "détruire" le pays démocratique pour lequel ils s'étaient battus.