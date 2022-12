Israël : un journaliste d'extrême gauche placé en garde à vue pour incitation au terrorisme

"S'en prendre aux soldats n'est pas du terrorisme"

Le journaliste orthodoxe d'extrême gauche Israel Frey a été placé en garde à vue ce mardi, et interrogé au sujet de plusieurs de ses tweets saluant des terroristes palestiniens. Il a été relâché quelques heures plus tard. La police a déclaré que les procureurs de l'État avaient autorisé le mois dernier une enquête à son encontre pour incitation au terrorisme et à la violence, après trois plaintes déposées contre lui.

Dans un tweet publié en septembre, Israel Frey, dont les opinions politiques en font une exception dans la communauté ultraorthodoxe, a salué le fait qu'un Palestinien, suspecté d'avoir planifié une attaque terroriste à grande échelle à Tel-Aviv, avait cherché à cibler des soldats. "Voyez ce qu'est un héros : il a fait tout le chemin de Naplouse à Tel-Aviv, et se retrouvant parmi tous ces Israéliens qui prennent part à l'oppression et au meurtre de son peuple, il a fait l'effort de rechercher des cibles légitimes, et évité de s'en prendre à des innocents. Dans un monde convenable, on lui aurait décerné une médaille."

Le mois suivant, en octobre, le journaliste a réagi à la mort par balle de la soldate Noa Lazar à un poste de contrôle à Shuafat à Jérusalem-Est, en tweetant : "S'en prendre aux forces de sécurité n'est pas du terrorisme."

Israel Frey a travaillé pour la télévision jusqu'à son licenciement le mois dernier, vraisemblablement en raison de ses tweets. Réagissant à ses ennuis avec la justice, le journaliste a lancé lundi sur Twitter : "Pourquoi Yaïr Netanyahou, qui traite ceux qui poursuivent son père de traîtres et fait allusion à la peine de mort, erre-t-il librement, tandis que moi je fais l'objet d'une enquête pour un tweet légitime établissant une distinction entre des innocents et des soldats ?"

Mardi, l'avocate d'Israel Frey, Gaby Lasky, a réclamé sa libération sans conditions. "Il s'agit d'une arrestation politique sans fondement visant à intimider et réduire au silence. Les personnes arrêtées en vertu des lois antiterroristes ne sont généralement pas libérées en quelques heures. Il est difficile de ne pas se demander qui, au bureau du procureur général, a approuvé cette folie", a-t-elle dit.

L'avocate et son client ont fait valoir que cette arrestation était liée au nouveau gouvernement, qui espère subordonner la police à un ministère de la Sécurité nationale qui devrait être dirigé par le politicien d'extrême droite Itamar Ben Gvir. "La nouvelle gouvernance est déjà là, elle est fasciste et elle veut que nous soyons faibles et effrayés", a déclaré le journaliste dans un communiqué. "Face à un leadership fasciste, il n'y a qu'une seule chose à faire : relever la tête."

Israel Frey a en outre raconté les circonstances de son arrestation, affirmant qu'il avait été attiré dans un parking de Tel Aviv en croyant qu'il allait rencontrer une source journalistique, et que la police l'avait alors appréhendé. L'Union des journalistes en Israël a condamné des "pratiques policières violentes" contre un journaliste, et déclaré que la convocation initiale de la police pour "des tweets relevant de la liberté d'expression" était en soi "une grave erreur".

Le député de la Liste arabe unie, Ofer Cassif, a qualifié cette décision "d'arrestation politique honteuse". Ce que Frey a écrit "est correct : selon toutes les définitions acceptées, nuire aux forces militaires n'est pas considéré comme du terrorisme", a-t-il dit.