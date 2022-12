Israël : le président Herzog fait part à Itamar Ben-Gvir de ses inquiétudes

Le président de l'État a appelé le député Ben-Gvir à modérer ses positions et être attentif aux craintes et aux critiques émanant du public

Le président Isaac Herzog a rencontré ce mercredi le leader du parti Force juive le député Itamar Ben-Gvir pour lui faire part de ses inquiétudes et celles de la population israélienne à propos du prochain gouvernement.

Lors de cette entrevue, le président de l'État a appelé le député Ben Gvir à modérer ses positions et être attentif aux craintes et aux critiques concernant le racisme et la discrimination dont pourrait se rendre coupable le gouvernement. Il a appelé à veiller tout particulièrement à préserver les droits des populations arabe et LGBT du pays. Isaac Herzog a également insisté sur le fait le rôle de la future coalition devrait être d'œuvrer pour tous les secteurs de la population dans l'esprit de la déclaration d'indépendance.

Itamar Ben-Gvir a assuré au président qu'il s'était fixé pour objectif de servir toute la nation et de renforcer le sentiment de sécurité dans les rues pour tout le monde. Il a ajouté qu'il s'était entretenu ces derniers jours avec ses partenaire du Sionisme religieux et que ceux-ci n'avaient pas l'intention d'exclure certaines populations ni de leur nuire. Il a enfin affirmé être attentif aux voix entendues de toutes parts et déclaré que le nouveau gouvernement agirait en faveur de toute la société israélienne.

Cette réunion entre le président et le député d'extrême droite intervient à la veille de la présentation du nouveau gouvernement prévue jeudi matin à la Knesset. Le Likoud a annoncé ce mercredi avoir signé des accords avec la plupart des partis de la coalition.