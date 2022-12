37e Knesset: quels challenges pour le nouveau gouvernement ?

Le dossier des conversions pourrait se retrouver en première ligne dans un pays qui compte 500 000 non juifs de Russie ou d’Ukraine sans statut civil

Social

Deux dossiers cruciaux inquiètent les Israéliens et influent sur leur vie quotidienne, bien plus que les questions sécuritaires. La hausse des prix et l’immobilier.

En ce qui concerne la hausse des prix, le nouveau ministre des Finances, Betsalel Smotrich, n’a aucune expérience en économie, et sa nomination à ce poste provoque de nombreuses inquiétudes. Le vrai Monsieur Économie du gouvernement reste Benjamin Netanyahou, qui pourrait en coulisse garder la main sur le dossier. Mais aucun plan n’a encore été annoncé.

La question de l’immobilier, problème pourtant crucial en Israël, reste aussi très floue et là aussi, le futur ministre du parti orthodoxe Agudat Israël est sans aucune expérience. Il a même déclaré « ne pas savoir que le pays vivait une crise immobilière ». La question est pourtant une priorité absolue dans ce pays où l’accession à la propriété est devenue quasi impossible pour les jeunes couples et où les prix à la location ne cessent également d’augmenter, faute de logements disponibles.

Société

Les droits de LGBT pourraient se révéler menacés dans ce nouveau gouvernement, avec plusieurs ministres officiellement homophobes. Pour autant, Benjamin Netanyahou a affirmé à plusieurs reprises qu’il n’accepterait aucune entrave aux droits de la communauté LGBT et a assuré que la gay Pride de Jérusalem, la plus contestée, serait maintenue. Une promesse à nuancer, puisque l’accord de coalition contient un projet de loi qui permettrait aux entrepreneurs privés et personnels médical de refuser un service à quelqu’un qui irait « à l’encontre de ses convictions religieuses ».

Religion

Le maintien du statu quo israélien entre Etat et religion devrait perdurer et les partis orthodoxes ne devraient pas être amenés à demander plus, sur le papier. Mais Benjamin Netanyahou a déjà promis aux partis orthodoxes d’inscrire dans la loi l’exemption de l’armée pour les élèves de yeshiva. Ces étudiants devraient également recevoir une augmentation des subventions qui leur sont allouées.

Des discussions restent ouvertes en ce qui concerne la répartition des matières « profanes » dans les écoles religieuses, que les orthodoxes voudraient voir réduites au profit des matières religieuses. L’autre question phare qui pourrait occuper l’actualité pourrait être celle des transports shabbat, une question qui pourrait être gérée au niveau local et non pas national. Enfin, le dossier des conversions pourrait se retrouver en première ligne dans un pays qui compte 500 000 non juifs originaires de Russie ou d’Ukraine et qui se retrouvent sans statut civil dans un pays où l'état civil est régi par les représentants religieux.

Sécurité

Le nouveau gouvernement israélien pourrait se retrouver rapidement confronté à deux questions clés en termes de sécurité.

Le remplacement de Mahmoud Abbas dans les territoires, d’abord. Agé de 82 ans, le Président de l’autorité palestinienne n’a, de l’avis général, pas préparé sa succession et le chaos qui pourrait suivre sa disparition pourrait se révéler sensible pour Israël. D’autant que, en cas de nouvelles élections, le Hamas s'annonce largement victorieux dans les territoires palestiniens.

L’Iran. La question, cruciale pour Israël, est aujourd’hui au point mort pour ce qui est de la menace nucléaire, puisque toute perspective d’accord nucléaire avec les Etats Unis semble s’éloigner comme le souhaitait Israël. Pour autant, l’Iran continue de développer des armes sophistiquées qu’il distille aux ennemis régionaux d’Israël, la Syrie en première ligne, ce qui rend la menace iranienne très concrète, en dehors même de l’arme nucléaire.

Sécurité nationale

Yonatan Sindel/Flash90 Itamar Ben-Gvir at the Israeli parliament in Jerusalem.

Pour Itamar Ben Gvir, nouveau ministre de la sécurité nationale, la lutte contre la criminalité dans le secteur arabe est un projet phare. Mais il semble inimaginable d’attendre des résultats en ce sens avant plusieurs années, même avec un plan d’envergure.

L’analyse est la même sur la question des implantations juives dans les territoires même si Betsalel Smotrich, partenaire d’Itamar Ben Gvir et partisan du « grand Israël », devrait avoir les mains libres dans ce prochain gouvernement sur ce dossier hautement sensible. L’accord de coalition prévoit qu’en 2025, la juridiction israélienne s’appliquera à l’ensemble des habitants israéliens et palestiniens des zones B et C. Une manière d’annexer sans le dire. Mais le dossier pourrait être ralenti par l’Administration américaine qui a déjà averti Benjamin Netanyahou de son désaccord.