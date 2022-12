Israël : Benjamin Netanyahou présente le programme de son gouvernement

L'expansion des implantations de Cisjordanie et l'accent sur les lois limitant le pouvoir des tribunaux sont au cœur de ce programme

Le Premier ministre entrant Benjamin Netanyahou a présenté ce mercredi le programme de son nouveau gouvernement qui doit prêter serment jeudi. Au centre de celui-ci, l'expansion des implantations en Cisjordanie et l'accent sur les lois limitant le pouvoir des tribunaux. "Le peuple juif a un droit exclusif et inaliénable sur toutes les parties de la Terre d'Israël. Le gouvernement encouragera et développera les implantations dans toutes les parties de la Terre d'Israël - en Galilée, dans le Néguev, le Golan, la Judée et la Samarie", indique l'ordre du jour.

"Le gouvernement prendra des mesures pour assurer la gouvernance et rétablir le juste équilibre entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire", poursuit-il, en référence à un projet de "loi de dérogation" qui permettrait à la Knesset de légiférer à nouveau sur les projets de loi annulés par la Haute Cour. Il fait également référence aux requêtes des partis d'extrême droite de donner aux forces de sécurité une plus grande latitude dans l'utilisation des armes contre les assaillants palestiniens. "Le gouvernement s'emploiera à renforcer les forces de sécurité et à soutenir les soldats et les policiers afin de combattre le terrorisme", dit encore le programme.

Tandis que beaucoup craignent que l'action du nouveau gouvernement soit orientée en fonction de la loi juive, le gouvernement s'engage à maintenir le fameux "statu quo". "Le gouvernement préservera le caractère juif de l'État et l'héritage d'Israël, et respectera les religions et les traditions des adeptes des autres religions du pays, conformément aux valeurs de la Déclaration d'indépendance", souligne le programme. "Le statu quo sur les questions de religion et d'État sera maintenu comme il l'a été pendant des décennies en Israël, y compris en ce qui concerne les lieux saints", ajoute-t-il.

Figurent également sur cette liste, l'engagement du gouvernement en faveur de l'éducation, de la réduction du coût de la vie et de la lutte contre la crise du logement, et de la poursuite de "la lutte contre le programme nucléaire iranien".