Aryeh Deri a, dès ses débuts, voulu porter les combats du Rav Ovadia Yossef et du monde séfarade dans une opposition aux élites et à l'etablishment ashkénaze

Aryeh Deri, figure de la droite religieuse, est le chef du parti séfarade Shas dont il est l'un des fondateurs. Il s'annonce comme le plus expérimenté des ministres de Benjamin Netanyahou, qualifié d'intelligent et de relativement modéré, y compris par ses adversaires politiques.

Hadas Parush/Flash90 Aryeh Deri et Benjamin Netanyahou à la Knesset, à Jérusalem

Né à Meknès en 1959, Aryeh Deri est issu d'un milieu aisé. En 1968, à l'âge de 9 ans, sa famille décide de s'installer à Bat Yam en Israël. Il fréquente un pensionnat religieux à Hadera. En 1973, il commence à étudier à Porat Yosef, une importante yeshiva séfarade à Jérusalem. En mai 1981, il épouse Yaffa Cohen avec qui il a 9 enfants et vit actuellement dans le quartier Har Nof dans la capitale israélienne. En juin 1986, il s'engage pour un service abrégé de trois mois dans l'armée israélienne. Immédiatement après sa libération, il est nommé directeur général du ministère de l'Intérieur, alors qu'il n'a que 27 ans. En 1988, avant de se présenter à la Knesset, Aryeh Deri est nommé ministre de l'Intérieur - à seulement 29 ans - et devient alors le plus jeune ministre de l'histoire du pays. En 1992, avec la victoire du parti travailliste dirigé par Yitzhak Rabin aux élections, Shas rejoint le gouvernement mais s'opposera aux accords d'Oslo. Aryeh Deri a, dès ses débuts, voulu porter les combats du Rav Ovadia Yossef et du monde séfarade face aux élites et à l'etablishment ashkénaze.

"Je ferai tout pour être nommé ministre"

Mais, malgré ses succès et ses postes successifs, Aryeh Deri a rencontré de sérieux problèmes avec la justice pour délits fiscaux et a passé 22 mois en prison de 2000 à 2002. Il a été reconnu coupable d’avoir accepté des pots-de-vin alors qu’il était ministre de l’Intérieur. Lors d'une interview accordée à i24NEWS, la femme d'Aryeh Deri a affirmé que son mari était "victime d'un acharnement cruel depuis 30 ans". Malgré ses déboires avec la justice, le leader du Shas, qui a obtenu 11 sièges aux élections législatives du 1er novembre, est devenu un membre éminent du bloc de droite du chef du Likoud et est assuré d'avoir une palce de choix dans ce nouveau gouvernement.