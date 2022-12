Israël recense 325 victimes de la traite d'êtres humains

40% des victimes ont été exploitées sexuellement et 44% ont été détenues dans des conditions d'esclavage

Au cours des cinq dernières années, Israël a identifié 325 victimes de la traite d'êtres humains, selon le premier rapport d'activité du pays sur le sujet publié par l'Unité gouvernementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains du ministère de la Justice. Outre ces données, le rapport fait état des mesures prises pour lutter contre le phénomène.

Selon le rapport, 71 % de ces 325 victimes sont des femmes dont 1% sont mineures. Il révèle également que 40% de ces personnes ont été victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, 44% ont été détenues dans des conditions d'esclavage et 16% ont été victimes de la traite pour d'autres raisons. La police israélienne a mené 789 interrogatoires de suspects de traite des êtres humains. Parmi eux, 155 ont été inculpés et 99 ont été condamnés.

Dans l'un des cas relatés, un réseau de trafiquants faisait venir des femmes de l'étranger et notamment d'Ukraine à des fins de prostitution. Les responsables ont été arrêtés et reconnus coupables de trafic de femmes. Dans un autre cas, une famille résidant dans le sud du pays employait ses six enfants mineurs âgés de 6 à 15 ans dans la boulangerie familiale pendant des périodes de temps variables. Les enfants n'avaient droit ni à des pauses ni à des vacances, étaient souvent obligés de travailler au milieu de la nuit et n'étaient payés que 15 à 20 shekels par jour. En outre, les employeurs maltraitaient souvent physiquement les enfants lorsqu'ils n'atteignaient pas les objectifs de travail fixés, leur causant parfois de graves blessures. Les parents ont été arrêtés après qu'un des enfants se soit présenté à l'hôpital avec trois doigts amputés par une machine à couper la pâte. Les criminels ont été reconnus coupables de détention de mineurs dans des conditions d'esclavage .

Un troisième cas concernait une jeune fille de 16 ans qui avait été forcée d'épouser un homme violent avec elle. Après leur divorce, sa famille l'a forcée à épouser un autre homme beaucoup plus âgé qui l'a violée et maltraitée lors de leur nuit de noces. Le lendemain, elle l'a tué et a été condamnée à de la prison. La jeune fille a alors demandé à être reconnue comme victime de traite d'êtres humains mais sa requête a été rejetée par le tribunal. L'affaire a ensuite été portée devant la Cour suprême qui a décidé de la reconnaître effectivement comme victime de traite des êtres humains.

"La guerre contre la traite des êtres humains est au centre de nos valeurs fondamentales en tant qu'État démocratique et juif", a déclaré le ministre sortant de la Justice, Gideon Saar. "Cette année, le gouvernement a approuvé le plan quinquennal que je lui ai soumis, qui comprend de nombreuses mesures nécessaires et significatives à prendre en coopération avec les ministères du gouvernement pour prévenir la traite et l'exploitation et promouvoir les droits des victimes. Je suis convaincu que la mise en œuvre du plan contribuera à éradiquer le phénomène", a-t-il ajouté.