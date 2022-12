Israël : Le député Likoud Amir Ohana élu président de la Knesset

Il s'est engagé solennellement à ce que la Knesset qu'il dirigera ne nuise jamais à la communauté LGBT.

Le député Likoud Amir Ohana a été élu ce jeudi pour présider le Parlement israélien avec 63 voix à 5 - et une abstention.

Celui qui a occupé les postes de ministre de la Sécurité publique et ministre de la Justice dans les précédents gouvernements Netanyahou, succède à Yariv Levin qui a démissionné après quelques jours pour prendre le portefeuille de...

Amir Ohana devient ainsi le numéro trois du gouvernement, dans un pays où le président de la Knesset joue un rôle prépondérant au sein du processus parlementaire. Il s'agit d'une nomination particulièrement symbolique puisque le député est ouvertement homosexuel et que la nouvelle coalition, outre ses députés ultraorthodoxes, inclut également des députés comme Avi Maoz du parti Noam ou Orit Struck du Sionisme religieux, qui ont récemment tenu des propos controversés sur la communauté LGBT. Pas anodin non plus le fait qu'Alon Haddad, le compagnon d'Amir Ohana avec lequel il a deux enfants, obtient de facto le droit d'être enterré auprès de celui-ci sur le mont Herzl.

Après avoir rendu un hommage très émouvant à ses parents présents au Parlement, les remerciant de l'"avoir laissé être ce qu'il était", Amir Ohana a remercié son compagnon et s'est engagé solennellement à ce que la Knesset qu'il dirigera ne nuise jamais à la communauté LGBT.

Avant de terminer par une prière de bénédiction et de réussite "pour tout le peuple d'Israël", Amir Ohana a tenu à lancer un message fort à la jeunesse : "Je veux dire aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui : peu importe d'où vous venez et qui vous êtes, vous êtes capables d'arriver là où vous le souhaitez."