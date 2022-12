Israël affecte 21,6 millions de shekels pour stimuler l'emploi arabe dans le secteur de la haute technologie

Les programmes visent à former et à aider 2 239 Arabes israéliens à trouver un emploi dans l'industrie technologique du pays

Israël financera un programme de 21,6 millions de shekels (5,7 millions d'euros) pour former et intégrer plus de 2 000 femmes et hommes arabes israéliens dans l'industrie locale de la haute technologie au cours des deux prochaines années, dans le cadre d'un effort continu pour réduire les écarts d'emploi et de revenus entre les Israéliens juifs et arabes.

L'Autorité israélienne de l'innovation (IAA), en collaboration avec la division du travail du ministère de l'économie et de l'industrie, a sélectionné 12 programmes pour la formation et l'emploi de 2 239 personnes issues de la population arabe. Les 12 programmes sélectionnés recevront une subvention gouvernementale globale de 12 millions de shekels, le reste devant être financé par des fonds privés.

Le taux de participation de la population arabe au marché de l'emploi dans le secteur des technologies reste faible malgré de nombreuses initiatives gouvernementales. Longtemps présenté comme le moteur de croissance de l'économie israélienne, le secteur de la technologie représente environ 25 % des recettes fiscales totales du pays et constitue environ 10 % de la main-d'œuvre.

Les Arabes israéliens représentent environ 20 % de la population, mais seulement 2 % des hommes arabes et 1 % des femmes arabes travaillent dans le secteur de la technologie, selon les données gouvernementales. En comparaison, 12 % des hommes et 8 % des femmes parmi la population juive travaillent dans ce secteur.

Dans le même temps, l'industrie technologique est confrontée à une grave pénurie d'ingénieurs et de programmeurs qualifiés. Les populations à faibles revenus, notamment les ultra-orthodoxes, les Arabes israéliens et les femmes, ont été largement laissées en marge du boom de la haute technologie, ce qui a entraîné d'importants écarts de revenus. Les populations ultra-orthodoxes et arabes, qui comptent parmi les plus pauvres d'Israël aujourd'hui, devraient constituer la moitié de la population d'ici 2065, selon l'OCDE.

"Cela reflète le manque de compétences nécessaires pour leur permettre d'obtenir des emplois à haute qualification et bien rémunérés", selon le rapport de l'OCDE. "L'intégration des Arabes israéliens et des Haredim sur le marché du travail reste l'un des principaux défis pour l'économie israélienne."

Cette année, plus de 10 000 travailleurs issus de la population arabe étaient employés dans l'industrie technologique, mais la moitié d'entre eux occupaient des postes non technologiques, selon Tair Ifergan, directeur général de la division du travail au ministère de l'Économie et de l'Industrie.

"Bien que le pourcentage de citoyens arabes employés dans l'industrie technologique soit encore inférieur à la moyenne nationale, nous avons constaté ces dernières années une tendance de plus en plus positive à l'intégration de la population arabe, et une augmentation significative du nombre d'étudiants arabes dans les départements technologiques des universités", a déclaré Dror Bin, PDG de l'IIA. "Notre objectif est d'augmenter le nombre de citoyens arabes employés dans la tech, et de créer un changement économique, social et régional significatif dans le cadre du renforcement et de la diversification du secteur tech israélien."

"L'intégration rapide et adéquate des diplômés de ces programmes sera l'une des étapes importantes pour réduire la pénurie de personnel technologique à long terme", a noté M. Bin.

Plus de la moitié des programmes sélectionnés dans le cadre du projet formeront à des postes de développement avancé dans le secteur des technologies, tels que la programmation, et comprendront une formation théorique et pratique sur le terrain. Les compétences générales feront également partie de la formation, afin d'élargir l'éventail des compétences des candidats et d'augmenter leurs chances de trouver un emploi de qualité dans le secteur des technologies.

L'un des programmes financés fournira une formation et une aide au placement dans les quatre domaines technologiques suivants : robotique et automatisation, vérification, DevOps et analyse des données. Un autre programme se concentrera sur le développement de carrière et la promotion à des postes de direction pour les travailleurs du secteur technologique dans la société arabe.