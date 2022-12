Les supermarchés SPAR arrivent en Israël, avec Shufersal

L'arrivée des magasins SPAR renforcera la concurrence et fera baisser les prix des denrées alimentaires dans le pays

La plus grande chaîne de supermarchés d'Israël, Shufersal, a signé un accord initial pour créer une chaîne de magasins dans le pays pour le supermarché international SPAR, propriété des Pays-Bas, afin de faire face à la concurrence et de réduire la hausse des prix des produits alimentaires. Selon le protocole d'accord, Shufersal investira des dizaines de millions de shekels pour ouvrir au moins 10 magasins SPAR en Israël au cours des trois prochaines années, qui vendront exclusivement des produits de la marque. La chaîne néerlandaise compte 13 600 magasins et opère dans 48 pays à travers le monde.

"Shufersal examine et encourage un certain nombre de moteurs de croissance, dont l'un est la coopération avec un réseau international", a déclaré Ori Watermann, PDG de Shufersal. "Les produits SPAR mondiaux seront commercialisés à des prix équitables, nettement inférieurs à ceux déjà pratiqués en Israël, contribuant ainsi à réduire le coût de la vie dans le pays."

Courtesy (no credit) Le PDG de Shufersal, Ori Watermann, et l'homme d'affaires israélien Amit Zeev cherchent à ouvrir des magasins du supermarché international SPAR, propriété des Pays-Bas.

Cette décision intervient alors que Shufersal est confronté à de nouveaux concurrents, notamment la chaîne de supermarchés française Carrefour, mais aussi 7-Eleven qui devrait s'installer prochainement. Carrefour et 7-Eleven devraient ouvrir des centaines de magasins à eux deux au cours des prochaines années, imposant une concurrence nécessaire sur un marché israélien réputé très concentré. En Israël, seuls quelques consortium se répartissent le marché de l'agro alimentaire, limitant de fait une baisse des prix dans les rayons. L'introduction progressive de nouveaux acteurs pourrait peu à peu changer la donne.