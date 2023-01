Amir Ohana, nouveau président de la Knesset, s’est exprimé devant son conjoint. Alon Haddad tenait sur ses genoux leurs deux enfants.

Israël est un pays complexe qu’on ne saurait comprendre en le regardant par le petit bout de la lorgnette. Le 29 décembre dernier, au moment même où la presse du monde entier évoquait la coalition la plus à droite de l’histoire du pays, forte d'ultra-orthodoxes et d'extrémistes, ladite Knesset élisait son nouveau président. Amir Ohana, membre du Likoud, ouvertement gay, devenait le troisième personnage le plus important du pays. Son homosexualité pourrait être sans importance. Amir Ohana est un homme de droite. C’est aussi un homme croyant. C’est enfin un homme talentueux qui ne peut être suspecté d’être l’alibi de Benjamin Netanyahou pour prouver à la planète horrifiée son ouverture d’esprit.

L’homosexualité d’Amir Ohana pourrait donc n’être qu’un détail. Après tout, une partie des membres du nouveau gouvernement tolère parfaitement l’homosexualité, du moment qu'elle "reste à la maison". Oui. Mais hier, à la Knesset, lors d'une cérémonie les plus officielles qui soit dans l'Etat juif, Amir Ohana s’est exprimé devant son conjoint. Alon Haddad tenait sur ses genoux leurs deux enfants. Il l’a remercié pour son soutien, tout comme il a remercié ses parents de "l’avoir laissé être qui il est". Hier, Israël, pays pointé du doigt par le monde entier, a, lors de la cérémonie la plus solennelle du pays, intégré sans équivoque une famille gay en son sein. Il y quelques années encore, ces même députés, orthodoxes, nationalistes, avaient quitté la pièce en sa présence. Aujourd'hui ils votent pour lui. On a même vu Aryé Deri, président du parti Shas, le prendre chaleureusement et longuement dans ses bras. Les questions de société ne sont pas les seules à faire bouger le monde. Mais à l’heure où Vladimir Poutine pointe les familles homoparentales comme la preuve des déviances terribles du monde occidental, à l'heure où de nombreux pays musulmans menacent leurs homosexuels de la peine de mort, elles restent un phare fondamental et non négligeable.