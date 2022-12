Israël : le terroriste de l'attentat de Jérusalem-Est lié à l'État islamique

Les procureurs affirment qu'Eslam Froukh a décidé en septembre de commettre un attentat

Les procureurs ont inculpé vendredi un résident palestinien de Jérusalem-Est affilié au groupe terroriste État islamique (EI) pour un double attentat à la bombe mortel dans la capitale le mois dernier. Lors de l'attaque du 23 novembre, Eslam Froukh, 26 ans, aurait fait exploser des bombes à deux arrêts de bus près des entrées de la capitale. Les attentats ont fait deux morts - Aryeh Schupak, 16 ans, et Tadese Tashume Ben Ma'ada, 50 ans - et plus de 20 blessés. Froukh a été inculpé d'appartenance à un groupe terroriste, d'utilisation d'armes à des fins terroristes, de meurtre aggravé et de tentative de meurtre par actes terroristes.

Courtesy (no credit) Tadasa Tashume Ben Ma'ada, 50 ans, (à droite) et Aryeh Schupak, 16 ans, tués dans un attentat à la bombe à l'entrée de Jérusalem, le 23 novembre 2022.

Les procureurs ont demandé que Froukh reste en garde à vue jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. Selon l'acte d'accusation, Froukh, un résident de Kafr Aqab à Jérusalem-Est qui vivait la plupart du temps dans la région de Ramallah, a commis l'attaque en raison de sa loyauté envers l'Etat islamique.

En tant que détenteur d'une carte de résidence israélienne, Froukh n'était pas entravé par les mêmes restrictions de mouvement que celles qui s'appliquent aux Palestiniens de Cisjordanie. Etudiant en génie mécanique en Israël, il avait utilisé ses connaissances pour apprendre à fabriquer les bombes utilisées dans l'attentat, selon l'acte d'accusation. Il a établi un laboratoire près de Ramallah où il pouvait produire et tester les explosifs nécessaires à la fabrication d'une bombe, selon les procureurs.

Olivier Fitoussi/Flash90 La police et le personnel de sécurité sur les lieux d'une attaque terroriste à Jérusalem

Froukh avait décidé en septembre de perpétrer un attentat, selon les accusations. Il a acheté les produits nécessaires et a produit huit kilogrammes de matériel explosif dans son laboratoire. La première explosion s'est produite prématurément à Givat Shaul, peu après 7 heures du matin, où Schupak et Ben Ma'ada ont été tués, et plus de 20 personnes ont été blessées.

Cinq personnes ont été légèrement blessées par des éclats d'obus ou ont souffert d'anxiété lors de la seconde explosion à Ramot, peu après 7h30. Selon les procureurs, un jour après l'attentat, Froukh a envoyé un message sur l'application de messagerie Telegram à Nasher news, qui diffuse les communiqués de presse de l'Etat islamique, pour revendiquer la responsabilité de l'attentat.