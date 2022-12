Des milliers de volontaires mobilisés pour nettoyer les plages du sud d'Israël

Le niveau d'eau du fleuve Lakhish a augmenté de façon considérable cette semaine, entraînant avec lui des tonnes de déchets

De nombreux volontaires ont afflué vers les plages d'Ashkelon ces derniers jours après que plusieurs conteneurs sont tombés en mer et aient vu leur marchandise (jouets pour enfants, vaisselle en plastique, appareils électriques…) se répandre sur les plages du sud de la ville. Au même moment, conséquences des intempéries qui ont frappé le pays en début de semaine, le niveau d'eau du fleuve Lakhish a augmenté de façon considérable, entraînant avec lui des tonnes de déchets, depuis les monts de la région de Hébron jusqu'à l'embouchure du fleuve avec la mer méditerranée, située au niveau du port d'Ashdod.

Depuis plusieurs jours, le département des plages de la municipalité d'Ashdod est ainsi pleinement mobilisé pour nettoyer la plage nord de la ville, qui porte le nom de Miami, et éviter ainsi que ces déchets se retrouvent en mer.

Ce vendredi matin était organisée une opération spéciale avec l'aide de plusieurs dizaines de volontaires et d'élèves d'Ashdod, "Israel Climate Save", en partenariat avec le service des plages et le département pour l'environnement de la mairie d'Ashdod. Une opération à laquelle ont participé plusieurs organisations locales dont l'association des surfeurs d'Ashdod, Ocean Lover ou Environmental Fitness.

Israel Climate Save

"Nous avons ramassé sur la plage des quantités de déchets qui mettent en danger la santé des animaux vivant dans la mer et au-delà. "Clean Beach" est un important projet d'information pour les résidents, les étudiants et les parents sur l'importance de la préservation de notre environnement et du bien-être des animaux", a déclaré Yaron Lapidot, porte-parole de l'organisation "Israel Climate Save".

"Un seul but : préserver l'environnement"

"Il est important pour nous de garder le terrain propre, tant en termes de visibilité que de sécurité pour les animaux. Il est important de consacrer notre temps aux activités environnementales. Même si c'est pour quelques heures... Nous bénéficions d'un véritable travail d'équipe ici grâce aux étudiants et je suis heureux que l'école accorde de l'importance à la contribution environnementale au sein de l'école. Nous travaillons tous dans un seul but : nettoyer le pays et préserver l'environnement", a témoigné Line Elalouf, l'une des élèves.

Daniel Campos était lui aussi présent ce vendredi matin sur la plage d'Ashdod. Daniel s'est rendu célèbre suite à la médiatisation de son engagement sans relâche pour les plages et les réserves naturelles du sud d'Israël, et plus particulièrement pour sa méthode très particulière de faire, combinant fitness et ramassage des déchets en plastique. "Il s'agit d'une initiative importante pour créer une culture d'amour de la mer, de coopération avec les écoles et la communauté du surf. Il est très important que les enfants comprennent et se connectent à cette mission", a-t-il affirmé à i24NEWS.

Israel Climate Save

Interrogée par i24NEWS, la mairie d'Ashdod se félicite de cette initiative et du résultat. "Il n'y a rien de tel que de résumer l'année civile avec de bonnes et efficaces actions ! Après la grosse tempête de cette semaine - la plage de Miami brille". La coopération entre la division des plages de la municipalité d'Ashdod et les organisations qui ont mené ce projet avec les merveilleux étudiants de Makif Youd Aleph et les bénévoles sont arrivés à la plage de Miami, ont ramassé et nettoyé les nombreux objets qui ont été emportés par le ruisseau qui coulait. Demain devrait être une journée ensoleillée. Vous êtes invités à visiter la magnifique bande côtière d'Israël."