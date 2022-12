Israël : Des volontaires recherchent des artefacts rares dans le désert de Judée

Des dizaines de volontaires ont participé aux fouilles, dont des Français

C'est l'endroit le plus bas de la planète, mais l'exploration de la mer Morte est une véritable expérience d'élévation. L'Autorité israélienne des antiquités (AAI) a récemment terminé une nouvelle série de fouilles dans la grotte de Murabba'at, dans le désert de Judée, dans le cadre d'un long projet mené par l'Unité de prévention des vols.

"Au cours des cinq dernières années, nous vérifions chaque grotte ici, même les plus petites", a déclaré Amir Ganor, chef de l'unité de prévention des vols de l'AAI. "Nous avons trouvé ici une collection de papyrus de l'époque de la révolte de Bar Kochba. Cette grotte a souffert pendant des années du pillage des antiquités. Une fois que nous sommes entrés dans la grotte, nous avons trouvé des restes de pillage de différentes époques." Certains de ces objets remontent à environ 10 000 ans. Mais la période la plus intéressante de ces grottes est celle de l'Empire romain, au premier siècle de notre ère.

À la fin des années 1940, les manuscrits de la mer Morte ont été mis au jour, une collection comprenant des textes bibliques et bien d'autres qui ont permis de faire la lumière sur les sectes juives de l'époque, et peut-être même sur les débuts du christianisme. Cette découverte remarquable résonne encore dans les grottes du désert de Judée alors que l'Autorité des antiquités cherche d'autres manuscrits pour les sauver des pilleurs. En 2017, l'Unité a commencé une enquête et des fouilles dans la région, utilisant parfois la descente en rappel pour atteindre les grottes qui n'ont pas d'accès direct. Il y a un an, l'AAI a publié une série de découvertes exceptionnelles trouvées dans les grottes, dont un rouleau biblique et le plus ancien panier tressé du monde.

Malgré la chaleur, la poussière et les conditions de marche difficiles, des dizaines de volontaires ont participé aux fouilles. Ils ont dû porter des masques spéciaux pour se protéger de la poussière, et des casques à l'intérieur des tunnels étroits.

Samuel Magal, courtesy of the Israel Antiquities Authority Fouilles archéologiques

Stéphanie Journo, originaire de Paris, a expliqué à i24NEWS qu'elle avait décidé de venir de Tel-Aviv malgré son emploi du temps chargé : "J'ai trouvé cela très attrayant de faire des fouilles et de trouver des objets liés à l'héritage juif. Récemment, nous commençons à comprendre la signification de toutes ces découvertes. Nous, les Français, nous aimons Israël, et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la préservation du patrimoine chaque fois que nous en avons l'occasion."

Parmi les nouvelles découvertes de cette saison, on peut voir des tissus, des pointes de flèches datant de 10 000 ans, et même quelques bagues et bijoux. Cependant, l'archéologue Oriya Amichay de l'AAI a déclaré : "Nous trouvons ici la même chose que ce que vous auriez pris si vous aviez fait une échappée dans le désert pour une semaine : de l'eau, de la nourriture, des vêtements et même de l'argent parfois. Nous trouvons tout cela dans la "grotte"". Cependant, Amichay affirme que certains des objets sont assez extraordinaires.

"Parfois, nous trouvons des objets uniques que nous ne pouvons pas expliquer, comme cette grenade embrochée. Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire ici, mais c'est un objet cool", a-t-il expliqué. La saison des fouilles a été interrompue pour cette année, mais la quête de nouveaux messages du passé se poursuit dans le désert de Judée.