Nouvel an : près de 1 000 policiers mobilisés pour assurer la sécurité en Israël

20 personnes sont mortes dans des accidents de la route entre le 30 décembre et le 1er janvier au cours des 8 dernières années

Pour assurer la sécurité en Israël le soir du Nouvel an, environ 950 policiers et plus de 700 bénévoles seront mobilisés et effectueront des patrouilles principalement à proximité des lieux de loisirs et des routes nationales. Dans le même temps, pour la première fois, des policiers militaires opéreront dans certains des véhicules, qui traiteront des problèmes d'infractions au code de la route commis par des conducteurs qui voyagent dans des véhicules militaires ou des soldats qui commettent une infraction liée à la drogue alors qu'ils se trouvent à bord de leurs véhicules privés.

L'année civile marque une autre année morose en matière de sécurité routière. Selon les estimations, 348 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route en 2022. Selon les données de l'Autorité nationale de la sécurité routière, pas moins de 20 personnes sont mortes dans des accidents de la route entre le 30 décembre et le 1er janvier au cours des huit dernières années en Israël.

Au cours des huit dernières années, six personnes ont été tuées sur les routes et 49 ont été grièvement blessées le soir du Nouvel An, et dans la nuit du 30 décembre, quatre ont été tuées et 73 grièvement blessées. Nechama Laor Drori, vice-présidente de l'éducation et de l'information au LLBAD, a souligné que "l'alcool est l'une des causes des accidents de la circulation, en particulier chez les jeunes conducteurs, avec l'utilisation du téléphone portable et la vitesse excessive. Il est important pour nous de rappeler : lorsque vous sortez vous amuser, prévoyez à l'avance un chauffeur qui vous ramènera sain et sauf à la maison".

En outre, les propriétaires de la marque de véhicules électriques skywell ont annoncé qu'afin d'encourager les clients de l'entreprise à laisser leurs véhicules à la maison le soir du Nouvel An, des remboursements allant jusqu'à 100 shekels seront accordés à ceux qui montreront des reçus de taxi.