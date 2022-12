Israël fustige la résolution votée à l'ONU sur "l'occupation" en Cisjordanie

"Le peuple juif n'est pas colonisateur dans son propre pays et ne l'est pas non plus dans sa capitale victorieuse, Jérusalem"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen ont largement dénoncé la résolution votée à l'ONU vendredi à propos de "l'occupation israélienne" présumée et du conflit israélo-palestinien. "Comme les centaines de résolutions déformées contre Israël qui ont été adoptées à l'Assemblée générale des Nations Unies au fil des ans, la résolution méprisable qui a été adoptée n'obligera pas le gouvernement israélien. Le peuple juif n'est pas colonisateur dans son propre pays et ne l'est pas non plus dans sa capitale victorieuse, Jérusalem. Aucune résolution de l'ONU ne déformera cette vérité historique", a écrit Benjamin Netanyahou dans un communiqué. Le Premier ministre israélien s'est par ailleurs félicité qu'à la faveur du lobbying diplomatique d'Israël, plusieurs pays aient modifié leur vote par rapport à une résolution similaire votée en novembre. "Au cours des derniers jours, j'ai eu des conversations avec des dirigeants mondiaux qui ont changé leur position. Dans la décision prise à l'ONU en novembre, les Palestiniens avaient été soutenus par une majorité absolue parmi les États membres des Nations Unies. Mais à la suite de notre intervention, 11 pays ont changé leur vote et la donne s'est inversée. Nous continuerons à lutter pour la vérité", a-t-il conclu. Le ministre israélien des Affaires étrangères a publié un communiqué dans le même sens : "La décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de demander un avis consultatif sur le conflit israélo-palestinien à la Cour internationale de justice est une décision anti-israélienne qui apporte un soutien aux organisations terroristes et au mouvement antisémite BDS, en violation des principes de l'ONU elle-même." "Cette initiative représente une autre erreur commise par les dirigeants palestiniens, qui incitent au terrorisme depuis des années et dirigent leur peuple d'une manière qui nuit aux Palestiniens eux-mêmes, ainsi qu'à la possibilité de résoudre le conflit", a affirmé Eli Cohen, appelant l'ONU à rejeter les tentatives de politiser ses institutions, soulignant que cela portait atteinte à la réputation et à l'intégrité de l'organisation. "Je remercie les dizaines de pays - à commencer par nos amis les Etats-Unis - qui n'ont pas soutenu la résolution, comprenant que celle-ci n'apporterait pas de solution au conflit, et ne conduirait qu'à l'escalade sur le terrain. Le ministère des Affaires étrangères et moi-même sommes déterminés à poursuivre la lutte contre la campagne de délégitimation menée contre Israël", a encore écrit Eli Cohen. Malgré l'adoption de la résolution vendredi - avec 87 voix pour, 26 contre et 53 abstentions - une source diplomatique a confirmé à i24NEWS qu'Israël considérait comme une semi-victoire d'être parvenu à modifier le vote d'une dizaine de pays par rapport à celui du mois de novembre, et assuré que le grand nombre d'Etats s'étant abstenus ou n'ayant pas voté aurait un impact sur la suite du processus dans les instances internationales. Israël s'est notamment réjoui que l'Ukraine fasse cette fois partie des pays n'ayant pas pris part au vote.