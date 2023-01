Israël : l'homosexualité d'Amir Ohana à l'origine de la tragédie de Meron, selon un rabbin

"Ce sont des animaux qui marchent sur deux pieds", a-t-il dit en parlant des participants à la Marche des fiertés

Le rabbin Meir Mazouz, haute autorité rabbinique ultraorthodoxe d'Israël, a déclaré dans une vidéo publiée samedi que le nouveau président du Parlement, ouvertement homosexuel, était "infecté par une maladie mortelle". Il a également insinué lors de son sermon hebdomadaire que l'orientation sexuelle d'Amir Ohana, ministre de la Sécurité publique lors de la tragédie du mont Meron, était à l'origine de la bousculade meurtrière qui a fait 45 morts en 2021.

Les commentaires du rabbin à propos du président du Parlement sont intervenus alors qu'il évoquait la Marche des fiertés LGBT à Jérusalem, enjoignant aux habitants de la ville de fermer leurs fenêtres lorsque celle-ci avait lieu. Il a également conseillé d'expliquer aux enfants que le défilé se composait "d'animaux qui marchent sur deux pieds".

Yonatan Sindel/FLASH90 Le nouveau président de la Knesset, Amir Ohana juste après son élection, le 29 décembre 2022

"Vous devez vous en éloigner", a-t-il dit. "C'est un défilé d'animaux. Que pouvons-nous faire à leur sujet ?" Puis, se référant à Amir Ohana sans toutefois mentionner son nom, Meir Mazouz a poursuivi : "Il y a deux ans, quand il y a eu la catastrophe de Meron, le ministre responsable était infecté par cette maladie. Y a-t-il encore besoin de se demander pourquoi cela nous est arrivé ?"

Pour Philippe Vellila, analyste de la politique et de la société israéliennes sur i24NEWS, le rabbin Mazouz dit ce que beaucoup de rabbins et de membres du gouvernement pensent tout bas. "On sait qu'Amir Ohana a été nommé à la présidence de la Knesset pour donner à ce gouvernement une image d'ouverture en dépit de ses orientations conservatrices et religieuses. Mais on a vu deux députés ultraorthodoxes au moins baisser la tête pendant son discours d'intronisation en signe de désapprobation. Cela annonce des conflits importants au sein de la coalition", dit-il.

Le rabbin Mazouz, chef spirituel de la communauté d'origine tunisienne en Israël, est impliqué dans la politique du pays depuis de nombreuses années. Lors des dernières élections, il a apporté son soutien au parti ultraorthodoxe Shas, mais a également défendu publiquement le chef du parti d'extrême droite Force juive, Itamar Ben-Gvir.