Israël : pour la 1ère fois depuis 1994, un coucou de Klass aperçu à Eilat

"L'année 2022 s'est terminée en beauté avec la venue d'un oiseau rare aperçu ici une fois tous les 50 ans"

Pour la première fois depuis 1994, un coucou de Klaas (oiseau) a été aperçu brièvement dans le parc ornithologique d'Eilat. Il s'agit d'une espèce d'oiseau africain, qui ne migre généralement qu'à l'intérieur du continent africain. Le coucou de Klass est un petit oiseau qui migre en Afrique et dans la moitié sud de l'Arabie, principalement après les pluies. Il se nourrit de l'abondance de larves qui apparaissent après la pluie et ne prend pas la peine de construire lui-même un nid. La femelle pond ses œufs dans les nids d'autres oiseaux - du type tisserin, que l'on trouve dans la région, principalement en Afrique au-delà du désert du Sahara.

"Ce sont peut-être les dernières pluies dans le sud de l'Arabie, ou peut-être juste la chance, qui l'a amené directement à Eilat, le jour où nous célébrions la saison hivernale au centre d'observation des oiseaux d'Eilat lors d'un grand événement communautaire", a déclaré le Dr Yoav. Perlman, directeur du Birding Center de la Société pour la protection de la nature.

Israël est au carrefour de trois continents et Eilat est à l'entrée de l'Afrique. Il y a moins d'un mois, à Eilat, un oiseau martin-pêcheur d'Afrique, a été aperçu également pour la deuxième fois seulement en Israël. "Ce n'est pas un phénomène rare que des oiseaux d'Afrique errent et viennent à Eilat, certains à la recherche de nouveaux habitats et d'autres probablement par erreur", a expliqué Noam Weiss, du Centre ornithologique d'Eilat. "Certains des oiseaux africains qui viennent à Eilat y ont trouvé refuge."

Samedi a eu lieu un événement spéical organisé par la Eilat Tourism Corporation en coopération avec les partenaires du parc ornithologique, KKL-Junk, la Société pour la protection de la nature, la municipalité d'Eilat, le ministère du Tourisme et bien d'autres, dans le but d'aider à protéger les oiseaux qui migrent à Eilat. "L'année 2022 s'est terminée en beauté avec la venue d'un oiseau rare aperçu ici une fois tous les 50 ans", a conclu le Dr Perlman.