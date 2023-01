Glamour et paillettes : la chanteuse israélienne Noa Kirel a organisé une soirée pour le Nouvel An

La candidate à l'Eurovision a réuni des célébrités israéliennes dont Netta Barzilai

La représentante israélienne au prochain concours Eurovision de la chanson, Noa Kirel, a organisé samedi un événement pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année civile 2023. Parmi les invités figuraient plusieurs autres célébrités de premier plan, dont le mannequin Neta Alchimister, l'ex-star de l'Eurovision Netta Barzilai et bien d'autres.

Les célébrations se sont poursuivies dans la nuit, Kirel et ses invités comptant jusqu'à minuit avec des feux d'artifice lancés pour saluer la nouvelle année. S'adressant à ses invités, Kirel a souhaité recevoir le meilleur score possible lors du prochain concours Eurovision de la chanson. Noa, choisie comme représentante au concours en novembre dernier par un jury de 10 membres qui a sélectionné la jeune chanteuse parmi 78 candidats potentiels, a affirmé qu'elle était "heureuse et fière de représenter Israël".

La pop star a été la première artiste israélienne sur TikTok en 2022, selon le bilan de fin d'année de la plateforme de réseaux sociaux. L'interprète de "Million Dollar" a lancé sa chanson à succès "Bell" exclusivement sur TikTok, dont la vidéo a été vue 106 millions de fois. La chanson est rapidement devenue l'un de ses plus grands succès. Actuellement, la jeune femme de 21 ans a un total de 13 millions de likes sur l'ensemble de ses vidéos et des centaines de milliers de followers.