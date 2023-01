Israël : Smotrich annule la taxe sur les boissons sucrées et les ustensiles en plastique

L'annulation des taxes devrait prendre effet dans les jours à venir

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich qui vient d'entrer officiellement en fonction dimanche, a décidé de supprimer la taxe sur les couverts en plastiques et celle sur les boissons sucrées. Lors de la première réunion du ministère, Smotrich a déclaré préparer au plus vite les arrêtés de suppression des taxes mises en place lors du précédent gouvernement. Ces taxes avaient notamment entraîné une augmentation des prix de nombreux produits et l'indignation des partis ultra-orthodoxes. L'annulation des taxes devrait prendre effet dans les jours à venir.

Au début de l'année dernière, le prix de chaque litre de boisson sucrée avait été augmenté de 1 shekel (0,29 euro). Pour les boissons diététiques - définies comme contenant moins de cinq grammes de sucre par 100 millilitres - le prix avait augmenté de 70 centimes par litre, dans le but de réduire l'obésité dans le pays.

Dès l'annonce de cette décision, la ministre sortante de la protection de l'environnement, Tamar Zandberg, a réagi avec colère : "Le nouveau gouvernement permet à la petite politique de détruire l'environnement et la santé. Au lieu d'aller de l'avant, cette décision nous fait reculer à des années-lumière. L'annulation des taxes ne fera que contribuer à la pollution et à la morbidité."