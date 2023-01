"Nous allons investir dans notre Toscane locale, la Judée-Samarie" (I. Katz)

"Chaque famille israélienne doit pouvoir profiter de la beauté de notre pays et trouver un lieu de séjour adapté à son budget"

Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs ministériels qui s'est déroulée dimanche à Jérusalem, le nouveau ministre du Tourisme, Haïm Katz, a rappelé combien il était satisfait d'avoir reçu ce ministère.

"Le ministère joue un rôle majeur dans le renforcement de l'économie et la promotion du beau visage d'Israël. Notre objectif est d'atteindre de nouveaux records. Nous devons utiliser au maximum chaque budget, il ne peut y avoir de retour d'argent au ministère des Finances. Nous devons continuer à améliorer les services offerts aux touristes, qu'il s'agisse de touristes étrangers ou de touristes israéliens. Nous nous efforcerons d'améliorer les infrastructures et d'augmenter l'offre d'hébergement. Chaque famille israélienne doit pouvoir profiter de la beauté de notre pays et trouver un lieu de séjour adapté à son budget", a-t-il dit.

Le ministre Haim Katz a déclaré qu'il canaliserait les ressources pour promouvoir le tourisme en Judée-Samarie : "Nous investirons dans des régions qui n'ont peut-être pas reçu un soutien suffisant jusqu'à présent. Par exemple, notre Toscane locale en Judée-Samarie."

"Je laisse derrière moi un ministère opérationnel, qui peut accomplir beaucoup de choses pour l'État d'Israël, l'économie et les citoyens", a déclaré le ministre sortant du Tourisme, Yoel Razvozov.