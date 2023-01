"Que Dieu ait pitié" : le grand rabbin de Jérusalem déplore l'élection d'Amir Ohana comme président de la Knesset

"Même des personnes considérées comme craignant Dieu ont soutenu la nomination. C'est une énorme honte"

Le grand rabbin de Jérusalem Shlomo Amar s'en est pris dimanche au président de la Knesset, Amir Ohana, premier homme ouvertement gay à occuper ce poste, qualifiant les personnes LGBTQ de "honte" et critiquant les membres orthodoxes de la coalition qui ont voté pour lui.

"Aujourd'hui, les abominations sont glorifiées. Quelle honte. Une telle honte", a déclaré Amar, ancien grand rabbin sépharade d'Israël, dans un enregistrement obtenu par Channel 12. "Malheur aux oreilles qui entendent parler de telles choses. C'est insupportable. Ils les nomment à des rôles importants. Ils ont perdu toute leur honte", a-t-il affirmé sans citer le nom d'Ohana. "Ils en font quelque chose dont on peut être publiquement fier avec des parades, et maintenant ils ont nommé... Dieu ait pitié. Je vais éviter de citer des noms parce que, malheureusement, il semble que même des personnes considérées comme craignant Dieu ont soutenu la nomination. C'est une énorme honte que des personnes qui représentent la Torah et le judaïsme... que Dieu ait pitié", a-t-il réitéré.

La Knesset a élu Ohana comme président jeudi, peu de temps avant le vote de confiance pour inaugurer le 37e gouvernement d'Israël. Ancien ministre des gouvernements précédents, Ohana est la première personne ouvertement gay à occuper ce poste à la Knesset. Le résultat du vote en plénière a été de 63-5, tous les députés de la coalition ayant voté pour, à l'exception de Yaakov Tesler, député du parti Judaïsme unifié de la Torah, qui était à l'étranger.

Yonatan Sindel/FLASH90 Le nouveau président de la Knesset, Amir Ohana

Bien qu'ils ont voté pour Ohana, plusieurs partenaires d'extrême droite et ultra-orthodoxes du Likoud ont exprimé des positions homophobes, notamment en rétablissant la thérapie de conversion, désormais interdite, en modifiant les formulaires gouvernementaux pour qu'ils mentionnent "mère" et "père" au lieu du mot neutre "parent", et en se présentant sur la plate-forme d'une "famille normale", comme l'a fait le parti de l'opposition.

Le seul député du parti Noam, ouvertement anti-LGBTQ, le nouveau vice-ministre Avi Maoz, a détourné le regard lorsque Ohana a prononcé son discours inaugural jeudi, tout comme les membres du parti Judaïsme unifié de la Torah. Un membre du parti ultra-orthodoxe Shas, bien qu'ayant voté pour Ohana, a exprimé des réserves à la lumière de l'orientation sexuelle du député du Likoud.

"Nous ne sommes pas satisfaits de la voie qu'il emprunte, mais nous considérons la personne et non ses tendances", a déclaré le député Yoav Ben-Tzur, qui est ministre du bien-être dans le nouveau gouvernement, au site d'information Ynet.

