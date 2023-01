Itamar Ben-Gvir a l'intention de se rendre sur le mont du Temple cette semaine

Les Juifs sont actuellement autorisés à visiter le site, mais pas à prier ni à afficher des symboles religieux ou nationaux israéliens

Le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, a l'intention de monter sur le mont du Temple, lieu de toutes les tensions, à Jérusalem dès cette semaine. Ce sera la première fois que le président du parti Force juive se rendra sur le mont du Temple en tant que ministre du nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il pourrait s'y rendre dès mardi ou mercredi, selon les premières informations. Une audience de police devrait avoir lieu demain à ce sujet, à laquelle le commissaire participera également.

AP Photo/Mahmoud Illean Des Juifs visitent le Mont du Temple, le 7 août 2022

Les dernières fois où le ministre est monté sur le mont du Temple, les événements se sont déroulés de manière relativement calme et la police ne s'oppose pas non plus à sa prochaine visite. Mais la montée d'Itamar Ben Gvir sur le Mont du Temple, en mai 2021, avait entre autres évènements, mis l'étincelle à un baril de poudre explosif dans le conflit entre Palestinien et Israéliens et déclenché des salves de roquettes sur tout le pays, dont Tel Aviv. Les visites sur l’esplanade effectuées cette année par Itamar Ben-Gvir ont été, chaque fois, qualifiées de "provocation" par le Hamas.

"En ce qui concerne le calendrier, je promets de vous informer de ma visite. Je serais ravi si les bulletins d'information de chaque soir commençaient par des reportages traitant de la question de savoir quand j'ai l'intention de visiter le Mont du Temple", a déclaré Ben Gvir. Le mont du Temple est souvent le théâtre d'échauffourées et de tensions entre émeutiers palestiniens et police israélienne qui se disputent la souveraineté sur ce lieu saint à la fois pour les juifs et les musulmans. Itamar Ben Gvir dénonce depuis de nombreuses années le statu quo sur le mont du Temple, le site le plus sacré du judaïsme et le troisième site le plus sacré pour les musulmans, qui l'appellent l'esplanade des mosquées. Les Juifs sont actuellement autorisés à visiter le site - pendant des heures limitées, à partir d'un seul point d'entrée, sur un itinéraire prédéterminé et avec de lourdes restrictions - mais pas à prier ni à afficher des symboles religieux ou nationaux israéliens.