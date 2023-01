Israël : Benjamin Netanyahou se rend au Mur occidental

"Nous avons le devoir de préserver l'héritage des générations passées et d'assurer l'avenir des générations futures"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son épouse Sara, se sont rendus dimanche soir au Mur occidental dans la Vieille ville de Jérusalem, après la prestation de serment de son nouveau gouvernement la semaine dernière. Le couple était accompagné du rabbin du lieu saint, Shmuel Rabinovitch, ainsi que du président de la Western Wall Heritage Foundation.

Kobi Gideon / Government Press Office Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au Mur Occidental à Jérusalem, le 1er janvier 2023

Dans le livre d'or qu'il a signé après sa visite, Benjamin Netanyahou a cité le Psaume 121 : "Jamais Il ne dort ni ne sommeille le Gardien d'Israël" suivi de : "Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas", tiré d'Isaïe 62. "Ces deux versets résument mon engagement et ce que je prends sur moi", a-t-il déclaré dans un bref communiqué. "Je continuerai à lutter pour le bien des citoyens d'Israël, de l'État d'Israël et de la Terre d'Israël".

"Je viens ici, à notre source, pour toucher les pierres du Mur des Lamentations, et pour rappeler que nous avons le devoir de préserver l'héritage des générations passées et d'assurer l'avenir des générations futures", a-t-il ajouté. Suivant la tradition, le Premier ministre a placé une note contenant une prière entre les pierres massives du mur. Le fait de se rendre au Mur occidental, lieu le plus saint du judaïsme, est une tradition observée par les chefs de gouvernement du pays lors de leur entrée en fonction.