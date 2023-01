Israël : des cosmétiques d'un autre genre inspirés des traditions druzes

"La nature et les secrets de beauté druzes ont beaucoup à nous apprendre"

i24NEWS est allé à la encontre du Dr Ziad Dabour, un Israélien druze qui a fondé un laboratoire de cosmétiques pas comme les autres, directement inspiré des traditions ancestrales de sa communauté d'origine. Les Druzes, comme il l'explique, utilisent depuis toujours les plantes pour se nourrir, se soigner, conserver leurs aliments ou... rester jeunes. Ils ont en effet développé des soins cosmétiques entièrement naturels qui ont fait leurs preuves au fil des siècles.

Ce pharmacien en chef de Tsahal, qui possède un doctorat du Technion en sciences médicales, a eu l'idée de créer son laboratoire après avoir eu à chercher dans les ressources ancestrales un moyen de soigner sa fille. "Quand elle était petite, ma fille souffrait de dermatite atopique, une maladie qui engendre des douleurs, des démangeaisons et des saignements. Je n'ai pas eu d'autre choix que de lui donner des stéroïdes, mais je ne voulais pas la traiter avec des corticoïdes. A la recherche d'une solution, je suis allé à la rencontre de plus d'une centaine de femmes druzes de toute la Galilée qui m'ont transmis leurs connaissances des usages traditionnels des herbes et des plantes, incluant les pantes mentionnées dans la Bible. J'ai pris toutes ces informations, j'en ai fait une synthèse et j'ai élaboré une crème pour ma fille qui a très bien fonctionné. Elle a été débarrassée de tous ses symptômes", raconte le Dr Dabour.

Définitivement convaincu par le pouvoir des végétaux, le Dr Dabour a alors entrepris de planter un jardin luxuriant comprenant 70 espèces de plantes dont les sept espèces mentionnées dans la Bible. Géraniums Pelargonium, roses, sauge, lavande, jasmin, origan, thym, myrtilles et tant d'autres composent ce jardin enchanteur.

"Je considère que les ingrédients réellement bons pour la peau peuvent également être consommés. Ma grand-mère était une femme libanaise qui était très belle. Elle prenait énormément soin de sa peau. Quand je lui ai demandé quel était son secret de beauté, elle m'a répondu qu'elle utilisait de l'extrait de feuilles de mûres blanches comme sa mère et sa grand-mère car c'était bon pour la peau", relate le pharmacien. Après avoir fait des recherches sur ces feuilles, le Dr Dabour a découvert qu'elles comportaient un ingrédient actif qui inhibe la tyrosinase, une enzyme qui crée des taches de vieillesse. Cela l'a encore plus convaincu dans sa démarche. "Je pense que nous avons beaucoup à apprendre des traditions druzes", dit-il, soulignant que tous ses produits sont basés sur les feuilles d'olivier. "Chez les Druzes, nous croyons que ces feuilles sont la raison de la longévité de ces arbres car nous y trouvons beaucoup d'antioxydants qui sont des ingrédients actifs anti-âge."

La ligne de produits de beauté du Dr Dabour est fabriquée et emballée à la main dans un laboratoire dernier cri. "Nous récoltons et lavons les plantes puis nous en produisons des extraits. Après cela, nous faisons les mélanges dans un homogénéisateur", explique-t-il. Le laboratoire du Dr Dabour a également une vocation sociale en favorisant l'emploi des femmes. "Notre mission est de donner du travail aux femmes car dans les montagnes, il n'y a pas de zone industrielle. C'est comme cela que nous les aidons", dit le pharmacologue. Une démarche somme toute logique, souligne-t-il, puisque les femmes druzes ont toujours été les détentrices de ces recettes cosmétiques secrètes qui se transmettent de génération en génération à travers les siècles. Le personnel du laboratoire est ainsi constitué de dix femmes qui gèrent la boutique et emballent des centaines d'articles par jour. Tous les produits du Dr Dabour, directement inspirés des dons de la nature, sont vegan et sans produits chimiques, comme il se doit.