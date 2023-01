Le gouvernement part "du bon pied" en s'engageant à légaliser Homesh (Smotrich)

L'organisation d'extrême gauche Yesh Din a dénoncé cette décision

Le nouveau ministre des Finances Betsalel Smotrich, un défenseur de longue date de la souveraineté juive en Cisjordanie, a déclaré que le nouveau gouvernement a commencé son mandat "du bon pied" en annonçant qu'il agira pour légaliser l'avant-poste de Homesh.

"Il s'agit d'un changement de direction par rapport à la position du gouvernement précédent à l'égard de l'implantation de Homesh et, en fait, d'un départ du gouvernement du bon pied en ce qui concerne les implantations en Terre d'Israël", a affirmé Smotrich avant la réunion de la faction de son parti "Sionisme religieux" à la Knesset.

Plus tôt dans la journée, l'État a inversé la position de la coalition précédente sur la manière de traiter la yeshiva (école talmudique) Homesh de Cisjordanie, qui a été construite et détruite à plusieurs reprises à la suite du désengagement de Gaza et de certaines parties du nord de la Cisjordanie en 2005, qui a interdit l'entrée des Juifs dans l'implantation détruite.

Nasser Ishtayeh/Flash90 L'avant-poste de Homesh en Cisjordanie

Aux côtés de Smotrich, qui est également ministre indépendant au sein du ministère de la Défense, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre de la Justice Yariv Levin ont participé à la formulation de la nouvelle position du gouvernement, selon laquelle la yeshiva de Homesh sera légalisée et non évacuée. Cette position a été présentée à la Cour suprême lundi matin.

L'organisation d'extrême gauche Yesh Din a dénoncé cette décision. "La légalisation de l'avant-poste de Homesh viole le droit international et aggravera l'oppression et la dépossession des résidents et propriétaires palestiniens du site", a déclaré l'organisation. "Homesh se trouve sur des terres palestiniennes privées et il ne peut être légalisé. Voilà à quoi ressemblent le vol et le brigandage sous le couvert de la loi", a-t-elle ajouté.