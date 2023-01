Tsahal autorisée à tirer contre les lanceurs de pierres palestiniens si une vie est en danger

Le changement des règles de tirs était l'une des revendications clés du nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir

Le commandant du commandement central, général de division Yehuda Fuchs, a affiné lundi les directives pour les soldats de Tsahal concernant les tirs contre les lanceurs de pierres palestiniens. Selon les nouvelles règles, les troupes de Tsahal seront autorisées à tirer si une vie est en danger, et lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter les jets de pierres.

"Les règles sont adaptées aux besoins opérationnels et guident les soldats de Tsahal lors de leurs activités pour éliminer diverses menaces. Les règles sont clairement communiquées aux soldats qui agissent en conséquence", a déclaré un porte-parole de Tsahal. "Le nouveau document souligne l'importance d'exiger des commandants et des soldats qu'ils agissent avec précision et professionnalisme en fonction du danger. Les jets de pierres sont un phénomène grave et dangereux, et l'armée israélienne y répond en adoptant une variété de mesures. De même, un combattant qui détecte un danger réel et immédiat peut se servir de son arme", a-t-il ajouté.

Les affrontements entre émeutiers palestiniens et armée israélienne sont fréquents en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ainsi qu'à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Pour l'instant, Tsahal tirait des balles en caoutchouc pour disperser les foules. Mais le changement des règles de tirs était l'une des revendications clés du nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui depuis des mois plaidait pour l'assouplissement des règles de tir à découvert pour permettre aux policiers et aux soldats de tirer à balles réelles sur les manifestants. Moins d'une semaine après la prestation de serment du nouveau gouvernement, il a obtenu gain de cause.