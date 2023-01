Le contrôleur de l'Etat dénonce le manque de clarté du rôle du négociateur pour la libération des Israéliens détenus à Gaza

Le dernier négociateur principal, Yaron Blum, a annoncé en octobre qu'il démissionnait après près de cinq ans à ce poste

L'autorité du négociateur en chef d'Israël pour la libération des Israéliens détenus par le groupe terroriste Hamas n'a jamais été formellement établie, a averti mardi le contrôleur d'État dans un nouveau rapport. Selon Matanyahou Englman, ces négociateurs officiels ont travaillé au fil des ans sans que le bureau du Premier ministre n'ait jamais défini les responsabilités, l'autorité ou un cadre quelconque pour cette tâche.

Le dernier négociateur principal, Yaron Blum, a annoncé en octobre qu'il démissionnait après près de cinq ans à ce poste. Avant lui, Lior Lotan a occupé ce poste entre 2014 et 2017.

Olivier Fitoussi/Flash90 Le contrôleur d'État Matanyahu Englman

Selon le rapport d'Englman, le gouvernement n'a jamais appliqué les recommandations formulées par la commission Shamgar de 2012, qui avait pour mission de déterminer les principes de libération des prisonniers. Une réunion du cabinet de sécurité en juin 2014 avait pourtant débattu des recommandations.

Le rapport indique également que les informations dont dispose le bureau du Premier ministre sur le travail du négociateur n'ont pas été traitées de manière ordonnée, et que le négociateur lui-même a reçu des informations "minimales" sur le travail de son prédécesseur.

En décembre dernier, les familles Goldin, Shaul, Mengistu et al-Sayed ont rencontré le pape François au Vatican, dans une énième tentative d'interpeller la communauté internationale au problème des soldats et des civils détenus par l'organisation terroriste Hamas à Gaza depuis 2015, et alors que les autorités israéliennes semblent inefficaces.