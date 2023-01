Israël : 44 soldats tués en 2022 dont la plupart hors des zones de combat

Ce chiffre marque une augmentation de 42% par rapport à 2021

44 soldats de Tsahal sont morts en 2022 dont la grande majorité en dehors de situations de combat, selon un rapport publié par Tsahal mardi. D'après ces données, trois militaires sont tombés au combat, 17 sont morts dans des accidents, 14 dans des suicides présumés et 10 de maladie.

Ce chiffre marque une augmentation de 13 décès (42%) par rapport à 2021. Alors que deux soldats de plus ont été tués au combat par rapport à 2021, quatre de moins ont été grièvement blessés au combat. Il y a également eu une augmentation du nombre de soldats tués lors d'accidents d'entraînement, d'aviation et opérationnels, ainsi que de noyades.

Par ailleurs, quatre soldats de moins ont été tués dans des accidents de la circulation en 2022 par rapport à l'année précédente, mais 20 autres ont été grièvement blessés dans de tels incidents.

Le nombre de suicides dans les rangs de Tsahal a quant à lui augmenté pour la deuxième année consécutive en 2022. Trois soldats supplémentaires se sont suicidés en 2022 par rapport à 2021, et trois autres ont été hospitalisés dans un état grave suite à des tentatives de suicide. Dans ce contexte, le rapport note que Tsahal a restreint l'accès aux armes à feu, et augmenté le personnel, la formation et les consultations dans le domaine de la santé mentale au sein de ses bases.

Le rapport a été publié quelques heures seulement après que le capitaine Baruch Kabrata, originaire de Petah Tikva (centre) a été tué à la base d'Anatot près de Jérusalem lundi soir, à la suite d'une négligence présumée dans le maniement d'une arme.