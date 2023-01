Retour en Israël de l'agent de mannequins accusé de harcèlement sexuel après son extradition des Pays-Bas

Au total, 26 plaintes ont été déposées contre lui

L'agent de mannequins israélien Shay Avital, soupçonné d'infractions sexuelles, a atterri ce mardi à l'aéroport Ben Gourion, un an et demi après avoir fui le pays. Il avait été arrêté en août dernier à Amsterdam après que deux des 26 plaintes déposées contre lui ont abouti à une demande d'extradition. L'agent était escorté sur le vol par des enquêteurs de la police de Tel Aviv , qui s'étaient rendus aux Pays-Bas pour le ramener en Israël.

Shay Avital, qui n'était pas menotté, a été transféré pour un interrogatoire au cours duquel lui seront soumises les preuves recueillies contre lui, et qui pourraient faire l'objet d'un acte d'accusation de la part du parquet. Le suspect sera par ailleurs déféré devant le tribunal d'instance de Tel-Aviv mercredi, afin que sa détention soit prolongée. La police prévoit une confrontation entre lui et les deux plaignantes. Les avocats de l'agent ont déclaré que "Shay Avital donnerait sa version aux enquêteurs de la police". Le suspect a lui-même affirmé à des journalistes : "Je vais donner ma version des faits et j'ai beaucoup à dire."

Le mois dernier , le tribunal local d' Amsterdam a approuvé la demande d'extradition de Shay Avital vers Israël. Un mandat d'arrêt international avait été émis contre lui par Interpol trois mois avant son arrestation et depuis, ses déplacements dans plusieurs pays d'Europe avaient fait l'objet d'une surveillance.

Shay Avital avait été convoqué pour un interrogatoire début octobre 2021, après les témoignages d'une trentaine de femmes l'accusant de harcèlement sexuel. Le suspect n'avait toutefois jamais répondu aux convocations de la police. Au total, 26 plaintes ont été déposées contre l'agent. Mais seules deux des plaintes ont abouti à une demande d'extradition.

Les premières accusations de harcèlement sexuel contre Shay Avital ont été publiées dans les médias dès 2008, mais l'enquête menée contre lui à l'époque n'avait pas abouti à une inculpation pénale. Le tribunal de première instance de Tel-Aviv avait toutefois condamné l'agent à verser une indemnité de 100 000 shekels à un mannequin qui avait déposé une plainte au civil contre lui.