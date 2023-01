Israël : 11 soldates intègreront l'unité d'élite 669 de Tsahal

Dans une décision historique, le chef d'état-major avait indiqué en mai 2022 l'ouverture de ces deux unités d'élite aux recrues féminines

Tsahal a annoncé mardi que son premier recrutement de combattantes pour intégrer l'unité de recherche et de sauvetage héliportée 669 et l'unité de génie Yahalom aurait lieu en avril et un second en novembre. 130 soldates au total seront intégrées dans ces unités.

Dans un communiqué, l'armée a expliqué qu'il existerait deux moyens d'intégrer l'unité Yahalom. La première voie concernera des candidates jugées aptes sur la base de données personnelles qui feront ensuite l'objet d'une sélection à l'issue d'exercices physiques. Les jeunes femmes qui ne seront pas retenues pour intégrer cette unité seront affectées à d'autres postes de combat au sein de Tsahal. La deuxième voie concerne les soldates ayant suivi une formation de pilote et répondant aux critères physiologiques requis auront l'opportunité de passer un examen supplémentaire pour intégrer l'unité d'élite.

L'armée a par ailleurs indiqué, dans son communiqué, que 11 candidates avaient été jusqu'à présent jugées aptes à intégrer l'unité de secours tactique 669, après examen de leurs capacités physiques et approbation des autorités médicales. Une autre journée de pré-sélection devrait avoir lieu cette semaine. La deuxième phase du recrutement consistera en une journée d'épreuves physiques qui aura lieu dans les prochains jours.

Dans une décision historique, le chef d'état-major avait indiqué en mai 2022 l'ouverture de ces deux unités d'élite aux recrues féminines. Tsahal a indiqué dans son communiqué qu'elle continuerait d'œuvrer à l'intégration de l'ensemble de ses soldats en fonction des besoins opérationnels, de leurs capacités et de leur adéquation aux différents postes, tout en tenant compte autant que possible de leurs souhaits.