70% des Israéliens laïcs inquiets pour leur avenir

L'Israel Democracy Institute a publié mercredi un sondage montrant que 70% des juifs laïcs en Israël sont inquiets quant à leur capacité à préserver leur mode de vie sous le nouveau gouvernement, jugé le plus religieux et à droite de l'histoire du pays. L'enquête, menée par le Centre Viterbi pour l'étude de l'opinion publique et de la politique, a également révélé que 75 % de la société israélienne estime que l'influence politique des ultra-orthodoxes est supérieure à leur part dans la population.

Deux mois après les élections, il y avait une baisse moyenne de 6 % de l'optimisme quant à l'avenir du gouvernement démocratique israélien, passant de 46 % en novembre à 40 % en décembre. Chez les Juifs, le taux d'optimisme est passé de 48 % en novembre à 42 % en décembre tandis que chez les Arabes, il est passé de 34 % en novembre à 33% en décembre.

Concernant le changement attendu du statut d'Israël sur la scène internationale, à gauche 85% prévoient un changement pour le pire contre 74% au centre. En revanche, à droite, seuls 36% estiment que la position d'Israël sera mise à mal avec le nouveau gouvernement.

En outre, 47% des Juifs considèrent que le nouveau gouvernement va pencher en la défaveur de la situation des Arabes israéliens, 53% des Arabes ont une opinion similaire. Chez les Juifs de gauche ils sont 78% à le penser contre 61.5% au centre et 36% dans le camp de droite.

Par ailleurs, 51,5% des sondés se disent gênés par une "menace à leur mode de vie" suite au renforcement des groupes religieux dans la société israélienne. Environ 75% des personnes interrogées estiment que l'influence des ultra-orthodoxes sur la politique israélienne est très grande ou assez grande par rapport à leur part dans la population. D'autre part, 57% des personnes interrogées ont déclaré que l'influence des femmes et de la communauté LGBT sur la politique israélienne est inférieure à leur part dans la population.

Dans l'enquête, qui a été menée en ligne et par téléphone entre les dates du 26 au 28 décembre 2022, 601 hommes et femmes ont été interrogés en hébreu et 150 en arabe. La marge d'erreur est d'environ 3,59 %.