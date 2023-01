Les autorités ultraorthodoxes d'Israël condamnent la visite d'Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple

"En tant que ministre représentant le gouvernement d'Israël, vous devez suivre les instructions du grand rabbinat"

La visite d'Itamar Ben-Gvir sur le mont du temple mardi n'en finit pas de susciter les critiques, y compris en Israël où les autorités religieuses et les médias ultraorthodoxes fustigent l'initiative du ministre de la Sécurité nationale. Dans son éditorial ce mercredi, le quotidien de référence du public haredi, Yated Neeman, rappelle que cette visite va à l'encontre de la stricte interdiction de se rendre sur le mont du Temple émise par la plupart des autorités rabbiniques et la qualifie de "provocation", regrettant la levée de boucliers provoquée sur la scène internationale.

Mardi, le grand rabbinat d'Israël lui-même a condamné la venue du ministre sur le lieu saint, en s'adressant directement à ce dernier. "En tant que ministre représentant le gouvernement d'Israël, vous devez suivre les instructions du grand rabbinat qui interdit de se rendre sur le mont du Temple depuis des générations. Que diront les gens lorsqu'ils verront un ministre, juif pratiquant, bafouer publiquement la position du rabbinat ?", a déclaré Yitzhak Yossef, le grand rabbin sépharade du pays.

Comme l'a expliqué le rabbin Shmouel Marciano sur i24NEWS, si le mont du Temple, lieu où se trouvaient les deux Temples de Jérusalem, est le site le plus sacré du judaïsme, les autorités orthodoxes interdisent aux Juifs de s'y rendre. "Malgré la destruction des deux Temples, la sainteté du lieu est intacte et l'on ne peut s'y rendre sans s'être purifié au préalable selon les critères de la Torah. Or, cette purification est impossible puisqu'elle requiert des cendres d'une vache rousse dont nous ne disposons pas à l'heure actuelle", a-t-il souligné. Le rabbin a toutefois rappelé que la partie de l'esplanade interdite d'accès était celle où se trouvait anciennement le saint des saints, qui correspond aujourd'hui à l'emplacement de la mosquée d'Omar et ses alentours. "Le problème", a-t-il souligné, "est que l'on ne sait pas dire au mètre près où le saint des saints se trouvait, d'où le risque de pénétrer dans cet endroit en étant porteur d'impureté, et d'enfreindre ainsi un interdit très grave de la Torah."

Le fait de pouvoir se rendre ou non sur le mont du Temple est l'un des points de désaccord les plus flagrants entre les tendances religieuses ultraorthodoxe et sioniste au sein du monde juif. Itamar Ben-Gvir est lui issu de la tendance sioniste religieuse qui prône depuis la reprise de Jérusalem en 1967 les visites sur le lieu saint, comme l'expression de la souveraineté retrouvée des juifs sur leur terre.

Le statu quo qui prévaut sur le site depuis cette date autorise les non-musulmans à se rendre sur le site mais pas à y prier ni à porter de signes nationaux comme le drapeau d'Israël. En pratique, la visite très encadrée d'Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple, sa première depuis sa nomination en tant que ministre, ne constituait pas une violation du fameux statu quo.