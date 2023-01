Le nombre de touristes qui ont visité le pays a bondi par rapport aux années 2020 et 2021

2,67 millions de touristes sont entrés en Israël en 2022, contre 397 000 arrivées enregistrées en 2021 et 831 000 en 2020, a annoncé ce mercredi le ministère israélien du Tourisme. Un chiffre encourageant mais qui reste toutefois bien inférieur à celui de l'année 2019, avant l'épidémie de Covid-19 au cours de laquelle 4,6 millions de touristes avaient visité l'Etat hébreu.

"Le ciel en Israël n'a été officiellement rouvert aux touristes touristes qu'en mars 2022 et sans aucune restriction trois mois plus tard, en mai", a précisé le ministère du Tourisme. Le volume du tourisme entrant en Israël cette année est inférieur d'environ 41 % à l'année record de 2019. Le montant des revenus du tourisme entrant est estimé pour 2022 à 13,5 milliards de shekels (plus de 3,6 milliards d'euros) sans compter les dépenses touristiques sur les vols avec des compagnies israéliennes, contre environ 23 milliards de shekels (plus de 6 milliards d'euros) en 2019.

Arie Leib Abrams/Flash90

Le ministère du Tourisme considère que cette ouverture tardive du ciel israélien par rapport à d'autres destinations dans la région ou en Europe constitue l'un des facteurs principaux expliquant le nombre de touristes relativement bas pour cette année. Par conséquent, le taux de reprise d'Israël après la crise est légèrement inférieur à la moyenne mondiale, et accuse une baisse d'environ 36 % du volume du tourisme entrant par rapport à 2019.

Le ministère se montre toutefois optimiste, constatant une hausse du tourisme de mois en mois. "En décembre 2022, 266000 touristes ont été enregistrées (contre 205000 en décembre 2021 et 358300 en décembre 2019) soit une baisse d'environ 25 % seulement par rapport à décembre 2019."

Record des nuits israéliennes

En 2022, plus de 20 millions de nuitées ont été enregistrées dans une variété d'établissements d'hébergement en Israël, selon les données du ministère du Tourisme.

"Il s'agit d'un nombre record, supérieur au nombre de nuitées recensé en 2019 qui était de 18,4 millions", a indiqué le ministère du tourisme dans un communiqué. "En raison de l'augmentation significative des nuitées des Israéliens, les revenus du tourisme intérieur ont également augmenté de manière importante : ces revenus ont atteint plus de 17 milliards de shekels en 2022, contre environ 12,7 milliards de shekels en 2019".

Yossi Aloni/Flash90 La marina de Herzliya

Le nouveau ministre du Tourisme, Haï Katz, a déclaré que "2022 avait été une année de reprise après la crise du Covid'. "La tendance est positive et battre le record du tourisme entrant de 2019 est un objectif réaliste qui se profile à l'horizon. Le tourisme intérieur s'est avéré aussi essentiel à l'économie que le tourisme entrant. Notre objectif est d'essayer de briser les barrières et de lancer plus rapidement des projets d'ajout de chambres d'hébergement et de développement d'infrastructures, afin de réaliser le plein potentiel touristique du pays", a-t-il déclaré.